游錫堃出訪捷克　議長親自接機：兩國都是「民主國家」有共同價值

▲立法院長游錫堃抵達捷克,參議院議長韋德齊(Miloš Vystrčil)親自接機。(圖/翻攝自twitter/@Vystrcil_Milos)



記者林彥臣/綜合報導

立法院長游錫堃17日率團出訪捷克,參議院議長韋德齊(Miloš Vystrčil)親自接機,並且PO出照片表示,「行動是最好的言語」。不僅歡迎游錫堃的到訪,也表達力挺台灣的決心。

韋德齊在推特上發文表示,「沒有一個自由國家必須被另一個國家奴役,更不用說一個極權國家了。從這個意義上說,我們的訪問是有遠見的。今天,烏克蘭戰爭的例子清楚地表明了對大國的依賴會導致什麼」。

韋德齊的推特發文還說,「距今不到2年前,捷克參議院訪問過台灣,當時,我們向自己承諾,我們也將通過議員的訪問來加強我們的關係。兩國都是民主的,有著共同的價值觀,應該相互支持。」

Je to necelé dva roky poté, co český @SenatCZ navštívil Taiwan. Tehdy jsme si slíbili, že budeme naše vztahy posilovat i prostřednictvím návštěv členů parlamentu. Obě země jsou demokratické, sdílejí společné hodnoty a měly by se podporovat.