李鴻淵疑有雙重人格！平時憨厚和善　提到康建、賴家秒變臉

▲南投康建4死槍案，友人透露，兇嫌李鴻淵平時和氣，但提到賴家及康建就瞬間變臉。（圖／ETtoday記者攝）



突發中心／台北報導

南投草屯康建生技發生4死1傷血案，兇嫌李鴻源家僅住離生技公司約600公尺。現傳出嫌犯李鴻淵接受檢警偵訊時，態度都正常，但提到康建、賴家就暴走，遭疑有雙重人格。熟識李鴻淵的人也證實，康建跟賴家是李鴻淵的痛點，住在雙冬的人都聽過李抱怨康建跟賴家。

李鴻淵的鄰居說李鴻淵平時待人很客氣，也很有禮貌，相當憨厚，不敢置信他會犯下如此冷血的慘案。連轄區警方也透露，並不認識李鴻淵，但過去巡邏看到李鴻淵時，李鴻淵還會面帶微笑、主動打招呼。

▲南投康建生技公司槍擊案4死，槍手李鴻淵落網，今天康建在內部舉辦祈福法會。（圖／資料照片）



據悉，李鴻淵以及妻子都曾在康建公司工作，但李鴻淵不滿當時直屬上司洪姓女課長調度，雙方常有口角，而8年前洪姓女課長半路遭人持棍棒毆打，事後李鴻淵火速離職。洪女認為動手的就是李鴻淵，康建不僅多人出庭作證，事後康建也提出假扣押李鴻淵財產，李妻也承受不了壓力離職。

熟識李鴻淵的人表示，李鴻淵認為康建及賴家害得他們夫妻雙方都失業，甚至財產也被假扣押，對康建跟賴家怨憤難消，平時與人相處都很正常，但只要談到康建跟賴家就會瞬間暴走、不滿，友人都勸說他要放下，未料竟發生此事件。