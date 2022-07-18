熊好券2.0要來了！北市21日曝「7大振興」　議員憂基層店家無受惠

▲台北市長柯文哲、副市長黃珊珊於去年出席熊好券抽籤記者會。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

全台新冠肺炎疫情趨緩，台北市政府原訂上週召開振興記者會，說明有關7大振興政策，其中包括去年推行的「台北熊好券」，但因後來召開重陽敬老金記者會，將振興記者會改至本週20或21日舉辦。台北市議員擔憂，部分商家未因熊好券受惠，且與去年預估乘數效果有落差，認為有非常大的檢討空間。

台北市議會18日下午進行財建部門質詢，無黨籍台北市議員黃郁芬表示，市府屢屢對外宣稱熊好券看似成效豐碩，但實際上仍有3個隱憂，包括有半數市集無獲益、收券過於集中在大企業，更有近三成店家毫無受益、藝文產業七成無感。

黃郁芬提及，上次熊好券活動期間，總共有三成店家收券數為0，其中市集券比例佔48.0％，藝文券36.9％，饗購券27.3％的店家0收券，這些店家是最願意配合政策、也需要政策協助的商家，卻完全未因熊好券受惠。

黃郁芬指出，據產發局委託分析，市集攤商反應因攤位習慣用現金、有現金流壓力、有數位落差，造成用券率不佳，提醒應加強輔導，不要再讓基層商家白期待一場。

台北市產發局長林崇傑回應，關於振興方案推動，應是21日由市府統一說明，另已有針對去年熊好券的發放跟回收結果做調整，今年會想辦法引導，市集券也會再做分類，包括民眾抽到後即有分配市集、夜市等項目，此次會再做修正。

▲台北市議員黃郁芬。（資料圖／記者林敬旻攝）

民進黨台北市議員鍾佩玲也表示，台北市長柯文哲曾於施政報告時，因為乘數效果達到1.72倍，所以對熊好券成效表達「非常滿意」，但去年市府來議會討論「熊好券」預算時，當時書面報告預估乘數效果應是2.57倍，如今實施後有落差，絕大部分議員都覺得有非常大的檢討空間。

不只預估乘數效果大減，鍾佩玲提及，熊好券滿意數字也有問題，藝文券滿意的店家高達70.2％，感覺數字不錯，但又有一個表格顯示「藝文券合作店家中有65％是業績0成長」，有七成店家滿意，但也有近七成店家業績0成長，沒有因為熊好券成長業績卻滿意政策，「會不會覺得這樣的數據結果很奇怪、矛盾？」

對此，北市商業處長高振源回應，問券調查前面是數字呈現，後面還有開放題，讓各個店家對不滿意的因素分別陳述說明，部分店家對於操作流程、收券程序等做法滿意，但如何增加更多收入還要再做研議。林崇傑也坦言，還有改善的空間。

鍾佩玲強調，倘若這是一個沒有效果的政策，連局長都不滿意的狀況下，為什麼店家會勾選滿意？且若按照書面報告中的民眾對店家各個票券滿意度高，為何會出現住宿券、運動券使用率未達六成的情形？盼市府對熊好券1.0不足之處做檢討。

▼台北市議員鍾佩玲。（資料圖／記者黃克翔攝）