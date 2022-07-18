女警嗆「我用眼睛看就知道他們沒前科」　她報案被打槍輕生

▲女教授A小姐指控林口分局警方態度惡劣，讓她身心俱疲、一度輕生。



圖文／鏡週刊

警方處理民眾報案態度消極，引發爭議。新北1名女教授因隔壁住戶傳出疑似吸毒惡臭，打電話報警，結果竟遭警方反嗆：「沒證據、亂報案！」讓她身心俱疲，一度輕生；台北1名男子遭黑衣人押走，要脅聯繫親友交錢贖人，男子請女友報警，警方到場竟幫腔：「叫朋友送錢來不就沒事了！」挨批是恐嚇取財的幫凶；桃園1名女子因鄰居長期深夜製造噪音，多次向警方報案，警方卻以各種理由刁難，還嘲諷她怎麼陳情都沒用，讓女子求助無門。

第1起離譜的案件發生在新北市，某大學女教授Ａ小姐住在林口某社區，今年5月起常在週末聞到不明臭味，詢問警方得知極可能是吸食毒品後產生的惡臭。

▼新北市警局林口分局文林派出所（圖）處理民眾報案的態度引發爭議。



6月17日凌晨，Ａ小姐住家隔壁來了一群年輕人開趴，沒多久她就聞到疑似拉Ｋ吸毒的臭味，立刻打110報警，轄區派出所2名員警到達現場，其中1名女警敲門2分鐘，對方才開門，但屋主的3名友人擋住門口，不讓員警進入查看，員警沒有搜索票，只能離開。

隔天凌晨1點多隔壁又傳來陣陣吵雜聲，Ａ小姐拿手機錄影，錄到屋內男子大喊：「吸啊！我先吸給你看！」加上不明臭味再次飄出，Ａ小姐二度打電話報警，不久，1名自稱新北市警局林口分局文林派出所女警來電，對方口氣很差地說：「我不會出這個勤務，也不會派其他人去！」女警表示沒有搜索票進不去，且那群人也不會開門，去也是白去。

女警還說：「那些人就是一群小孩，他們在屋主家裡喝酒玩樂，只不過是大聲了一點，妳沒證據，竟說人家吸毒，根本是亂報案！我用眼睛看就知道他們沒有前科。」

▼案發隔天，B先生到松山分局報案，控告黑衣人恐嚇取財、妨害自由。



報案遭拒絕受理後，Ａ小姐轉向林口分局、新北市警局、新北市政府1999專線求助，但都只得到冷漠的制式回應，由於臭味實在難以忍受，又想到女警的態度，讓她身心俱疲，甚至一度尋短，所幸即時被人發現送醫，幸運撿回一命。

第2起案件是去年引發松山之亂的台北市警局松山分局中崙派出所，Ｂ先生向本刊投訴，今年5月某日凌晨，他與友人到松山區某酒吧飲酒，突出現10多名黑衣人將他圍住，半拉半推將他押往另間燒烤店，帶頭黑衣人出示一張6千萬元支票，要他先還1千萬元。

Ｂ先生告訴本刊，多年前他曾與合夥人共同經營廣告公司，但5年前即解散，黑衣人所持支票用印是已解散的公司大小章，真偽難辨，Ｂ先生向對方表示，支票與他無關，但黑衣人不理會，要他聯絡親友送錢來，才肯放人。

Ｂ先生暗中傳訊通知女友報警，大約2小時後，中崙派出所4名員警抵達現場，Ｂ先生告知警方他被控制行動、討債，身上3萬多元現金也被搶走，原以為警方到場就可獲釋，沒想到警方竟說：「欠錢還錢！叫朋友送錢來不就沒事了，錢還了就可以走了！」讓他十分傻眼。

Ｂ先生告訴本刊，後來4名警員在現場「站崗」，他與黑衣人又「對峙」了1個半小時，直到友人送來10萬元，黑衣人及警方才離去。Ｂ先生痛批：「已告知警方被控制行動，也多次建議員警把雙方帶回派出所釐清，但員警都不理會，就算只是民事糾紛，也應先解決我的人身自由跟安全問題，怎麼會要我先拿錢給對方，才讓我離開？真的是太扯了！」

Ｂ先生認為警方變成黑衣人恐嚇取財的幫凶，為討公道，他隔天至中崙派出所報案，揚言控告警方瀆職，副所長才出面道歉，表示4名員警太年輕、處置不妥，加上對方人多，警力不足、無法壓制，才讓他產生誤會，並正式受理他恐嚇取財、妨害自由的報案，但Ｂ先生被強逼交付的錢財，恐怕很難追得回來。

▼被害B先生乘隙傳訊向友人求助，也抱怨警方處置不當。



第3起案件，被投訴的是桃園市警局八德分局。1名Ｃ小姐告訴本刊，她與家人同住八德區一處透天厝，6年前，大溪知名的迎富送窮廟前任副主委與家人搬到隔壁，對方每天深夜都會在家中祭拜，嘈雜聲讓她夜夜難眠，她透過里長、議員與對方溝通無效，對方都沒改善，Ｃ小姐最後向警方報案，沒想到卻屢遭刁難。

Ｃ小姐表示，她一開始打電話報警，派出所說非其管轄，拒到場處理，隔天她前往報案，員警又說受擾住戶未達3戶不受理，Ｃ小姐查閱法條，發現不具持續性或不易量測、卻足以妨害他人生活安寧的噪音，就可以依《社會秩序維護法》向警方求助，打臉員警說法。

警方改口要她自行蒐證，Ｃ小姐買了錄音筆、蒐證後再次報案，沒想到警方又拒絕受理，改要求她拿分貝計測量，Ｃ小姐只好再買分貝計，並在凌晨測得超標分貝後，再度前往派出所，但警方仍搬出各種理由，拒絕受理。

Ｃ小姐說，6年來，她多次打電話報警，警方只來查看過3次，她親自到派出所報案、請求協助10幾次，警方也拒絕受理，連勸導單都沒開，她不滿警方消極態度，改向桃園市警局陳情，沒想到案子又發交回派出所，甚至有員警打電話給她、冷言冷語地嘲諷，暗示她再怎麼陳情也沒用，讓她求助無門。

林口分局回應表示，派出所員警獲報後到場盤查，並未發現不法，未來會加強教育，妥適回應處置；松山分局則指出，警在場警戒至雙方離去，事後依法受理報案，已移送偵辦，桃園市警局則回應，民眾檢舉事項證據不足，不予裁罰。

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