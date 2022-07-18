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小弟開門害他被捕！毒梟祭「家法」私刑虐打　強灌高濃度G水奪命

▲▼男性、失望、害怕、男人、性暴力、性侵、偷拍、出軌。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲張姓毒販因不滿吳姓小弟開門讓警察進門，害他因而被捕，竟怒將吳男上銬虐打，強灌高濃度G水致死。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pixabay）

記者林冠吟／台北報導

台北一名張姓毒販，因不滿吳姓小弟開門讓員警進門，害他當場被逮，竟在事後動用「家法」，虐打吳姓小弟、逼他喝下高濃度G水，最終導致吳男體內GHD含量高達37988.780μg/mL，遠超過文獻所記載之死亡量500μg/mL數字76倍有餘，因而中毒死亡。台北地院審理後，也依強制罪判處張姓毒販應執行有期徒刑16年，另有1年3月之刑期，可易科罰金。

判決書指出，張姓男子在台北市某公寓3樓，作為販賣毒品的處所，不料手下的一名吳姓男子，卻在去年9月晚間開門讓警方進入盤查，警方因此當場查獲一包安非他命，將張男逮捕送辦。

張男也因此對小弟開門的舉動相當不滿，立即動用「家法」，先是要謝姓男子將吳男上銬，隨後再叫上盧姓男子與王姓男子，幾人一起陸續前往吳男關押的地方。

一夥人未免對面鄰居發現，還將窗簾拉上，並要吳男下跪，由張男手持皮鞭抽打吳男，甚至要吳男以伏地挺身之姿，以便他們攻擊吳男的腹部，隨後更出動電擊棒虐打吳男，甚至要求吳男口含電擊棒等情形。

但怒火難消的張男竟再進一步將俗稱G水、迷姦水、神仙水的GBL液體灌進吳男的嘴巴，而G水具鎮靜及麻醉效果，常被認為具欣快與幻覺作用及增加性衝動之用，屬於中樞神經抑制劑，如吸食過量則有暴斃可能；最終吳男因飲用過量G水而出現身體搖晃、吐出不明液體後倒地，最終中毒性休克身亡。吳男死後，其體內更被驗出GHB含量高達37988.780μg/mL，遠超過文獻所記載之死亡量500μg/mL數字76倍有餘。

▲▼暴力,謀殺,拳頭。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲張男夥同盧、王2人虐打吳男，但這樣仍讓張男怒火難消，怒對吳男強灌高濃度G水。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pixabay）

台北地院勘驗相關證據後發現，從對話紀錄中來看，謝男確實有受到指示將吳男銬上手銬，幾人在群組中表示，「通報205把吳男拘禁」、「家裡有一副手銬讓他帶」、「老闆有律師陪著，應該平平安安」、「銬到最緊才不會掙脫」、「不然老闆回來以後，他那個個性我們都得死，他人生第一次進警局」等語。

而張男被逮後，他向法官坦承確實有拿皮鞭抽打吳男，不過他也否認有任何傷害致死犯行。他向法官辯稱，吳男在遭到虐打的時候，他覺得G水是幫助放鬆跟快樂的東西，所以才會問吳男要不要喝，吳男也點頭說好，並非是由他餵飲。

不過和張男一起虐打吳男的另外2名盧姓和王姓男子，2人倒是爽快向法官坦承犯罪，盧男也向檢警表示，當時有看到張男強灌吳男G水，且一般會稀釋後才服用，但張男故意沒有稀釋，就對著吳男強灌，吳男喝下去的當下就吐了，隨後更有抽搐情形，他也立即和張男反應，但張男只說了句「沒事」，隨後更表示，「半瓶死不了」、「是時候該上第二瓶了」。

直到隔天盧男上門發現吳男不對勁，全身冰冷，「好像死了」，更發現樓下有警察，讓他嚇得當場騎腳踏車回家，隨後警察便直接攻堅上門。

台北地院審理後指出，審酌當天張男因毒品被逮後，甫自警局返家，認為會上警局全是因為吳男開門使警察得以入門之故，一時情緒失控，強灌吳男G水，導致吳男中毒休克死亡；而盧姓和王姓男子，2人儘管有毆打吳男情形，但該傷害行為經鑑定後並不會造成吳男死亡，吳男死亡主因仍為G水中毒，認定吳男死亡原因與盧、王2人無因果關係。

法官表示，毒販張男為牟己利，進行販毒行為，其所買毒品數量非微，助長毒品施用情形，危害國家、社會、個人傷害甚深，更僅因為吳男開門讓警察得以入內查緝，憤而要求謝男將吳男上銬，以此控制吳男的自由，並夥同盧、王2人毆打吳男，再進一步強灌吳男G水，導致吳男死亡。

法官指出，衡量4人至今都未向吳男家屬達成和解，而主謀張男至今更否認強制、傷害致死等罪行，僅盧、王、謝3人坦承犯罪，依共同犯強制罪、持有二級毒品罪、傷害致死等罪，判處張男應執行有期徒刑16年，另有可易科罰金刑期1年3月；盧、王2人則依共同傷害罪，分別判處2人有期徒刑1年5月，最後謝男則依共同犯強制罪，判處有期徒刑4月，得易科罰金。全案仍可上訴。

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關鍵字：

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