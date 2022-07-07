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關到成精很會寫訴狀！他幫獄友抗告沒收到錢　喊告詐欺下場慘了

▲▼法官，司法，法槌，法律。（圖／pixabay）

▲毒犯向獄友稱自己會寫訴狀「抗告百分百會過」，收1.3萬幫打官司。（示意圖／pixabay）

記者黃資真／台中報導

一名江姓毒犯前科累累，卻在獄中向曾姓獄友稱「我很會寫訴狀」、「抗告百分百會過」，寫一份訴狀1萬3000元，由於江男未如期收到錢對曾男提告，事件才曝光。台中地院依違反律師法，判江男2月徒刑，得易科罰金。

判決指出，這名江姓男子有傷害、妨害秩序、恐嚇取財、毒品、竊盜等「輝煌」前科，去年12月11日他在勒戒所宿舍裡，向曾姓獄友表示：「我很會寫訴狀，寫的抗告百分之百一定過，寫一份訴狀1.3萬元。」話術曾男招攬訴訟業務。

怎知曾男深信不疑，以購買戒治所會客百貨單用品及匯款1.3萬元之方式作為交易，委任江男撰寫刑事告訴狀及刑事抗告狀各1份，江男還擬定切結書讓曾男簽名、捺指紋作為委任憑據，而江男也的確撰寫出2份訴狀給曾男。

但曾男最後卻未依約給予江男報酬，江男憤而對其提出詐欺告訴，案件開始偵辦後，騙局真相才曝光。檢方認為江男仍在受刑中，竟意圖營利而執行與律師業務有關之事務，還提起刑事訴訟以圖得利益，請求法官加重其刑。

台中地院審酌，江男明知無律師證書，不得營利辦理訴訟事件，仍受獄友委託代為處理訴訟事件，並經雙方約定報酬，破壞國家建立之律師制度，考量其素行不良，高職畢業，為中低收入戶，依無律師證書意圖營利而辦理訴訟事件罪，處有期徒刑2月，得易科罰金，可上訴。

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