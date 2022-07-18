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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林佳龍稱當選第一件事要公布恩恩案資料　侯友宜回應了

記者羅婉庭／新北報導

民進黨新北市長參選人林佳龍昨（17）日於民進黨全代會上受訪表示，若當選新北市長第一件想做的事情就是公布童恩恩案所有資料。對此，新北市長侯友宜今日重申，所有相關資料就已經送往檢調單位釐清。

▲▼侯友宜4日召開「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情第274次應變會議」。（圖／新北市政府提供）

▲新北市長侯友宜。（圖／新北市政府提供）

林佳龍昨日於民進黨全代會上受訪表示，看到近期公布的恩恩案資料，（新北市府）確實在行政上是有些疏失，這也是恩爸鍥而不捨的原因，市府沒有主動提供，甚至現在都還沒有公開資料，「如果我能擔任新北市長，我第一件要做的事就是公布這次恩恩事件，新北市府所有的資料，包括錄音檔案」。對此，市府發言人張愛晶第一時間回應，新北市政府已經將所有資料，都交由公正的司法單位以釐清真相。

針對新北市政府昨於三重體育館舉行聯合祈福法會，為轄內1427位確診亡者超薦祈福，侯友宜一度致詞口誤「迫不急待」，侯友宜澄清，強調主要表達中央24小時內火化政策，讓親人相送「措手不及」。

此外，面對恩恩爸批評自己沒被邀請，認為「法會只是作秀」，侯友宜則說，一切尊重靈鷲山法會的安排及程序，他強調，整個法會過程莊嚴肅穆，來慰助1427確診往生者，也希望在生的人能夠平安，得到彌補當時來不及送往生者的遺憾。

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