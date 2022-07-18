▲陳時中卸任大誇「這2人」：我沒累死三軍，但有累壞「一鈞」。（圖／記者李毓康攝）

記者嚴云岑／台北報導

衛福部長陳時中今（18）日卸任，專心投入台北市長選戰，他在交接典禮時感謝衛福部同仁，更點名誇讚食藥署長吳秀梅「韌性很夠」，對於食安與偽藥事件都處理妥當；另開玩笑表示，910天的抗疫日子裡，自己沒有累死三軍，「但有累壞一鈞」。感謝疾管署副署長羅一鈞沒有抱怨，遇到事情也儘速溝通協調。

衛生福利部於今（18）日舉辦部長交接典禮，陳時中致詞以拜票開場，之後更細數任內政績，表示在5年任內制定了8部法律，修正90部相關法律，增訂47條。他表示，900多條的條文增修何其困難。同仁專業秉持立法精神與政務需要，與立法委員做最後溝通，專業得到立委肯定。

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陳時中會前接受媒體堵訪，被問及卸任心情時直言「百感交集」。他坦言，這段時間想法一日數變，昨日開玩笑跟太太說，「不要幫我準備手帕」，但昨晚又請主秘幫忙準備手帕，怕自己忍不住想要流淚。

上午典禮由行政院秘書長李孟諺擔任監交人。陳時中在交接典禮致詞時，第一句話就先拜票，「請大家惠賜一票！」除了細數5年多來政績外，也說自己轉換跑道也轉換心情，有新的任務會使命必達，「寧願戰死沙場也不能抑鬱而終」，更表示政務官就是要做對的事不能閃躲。

▲衛福部長交接典禮陳時中卸任投入台北市長選戰，由薛瑞元接任 。（圖／記者李毓康攝）

陳時中在致詞時也感謝社家署對老福機構與身障團體的溝通協調，以及在少子化政策上的努力，另感謝健保署和社保司一起完成部分負擔與費率修訂，把錢發揮最大效用。此外，他也自己正在配合國健署「腰圍90計畫」，希望在戒菸成功後，腰圍也可減下來。

「食藥署也很辛苦！」陳時中表示，署長吳秀梅從冠脂妥偽藥到食品處理上「韌性很夠」，過去每遇一次食安事件就要換一位署長，兩次就叫換部長，但吳署長任內經歷過日本食品與美日牛肉、福島食品案，都能妥當處理，「可以承受住很不容易」。

最後，陳時中也感謝衛福部所有同仁5年多來的配合，「請大家堅守崗位，記得投我一票。」

新任衛福部長薛瑞元畢業於臺北醫學院醫學系畢業、國立臺灣大學法律學系畢業、研究所碩士，兼具醫師、律師專業，曾任衛生署醫事處處長、衛福部雙和醫院副院長、屏東衛生局長等職務，並擔任衛福部次長。行政院也期許新任的薛部長持續創新、精進，為促進全民健康與福祉，善盡最大之努力。