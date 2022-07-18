讓我想想！測與不測好為難　酒駕男賭一把芭比Ｑ了

▲洪姓男子（左）騎機車違規被攔下。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名洪姓男子（34歲）15日晚間和朋友聚餐，小酌兩杯後，騎車回家，在路上違規左轉被警察攔下，員警發現他渾身酒味，準備對他酒測，他原本想拒測，員警告知他相關權利義務後，他思考了半天，決定賭一把，結果酒測值0.39毫克，「芭比Q了！」

小港分局高松所警員林彥冶、潘韋傑15日晚間8時許執行交通稽查勤務時，行經小港區鳳福路上時見洪男騎機車紅燈違規左轉，於是上前將他攔下盤查，過程中員警發現洪男顯有酒容，散發酒氣，準備對他酒測。

▲洪姓男子酒測值超標。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

洪男原本準備拒測，員警告知拒測的話，包括罰鍰18萬元、吊銷駕照、吊扣所駕車牌並移置保管所駕汽機車等相關權利義務後，洪男陷入猶豫躊躇的思考，反覆無法決定，還問員警多少以下不用罰？後來得知只要在0.18毫克以下就可以過關，最後終於決定賭一把。

不料洪男吹氣後，酒測值為0.39毫克，他向員警表示，只和朋友喝了兩小杯高梁，沒想到也會超標，但後悔已經來不及，警方依法偵辦後，依公共危險罪移請高雄地檢署偵辦。

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