曾嗆「獵槍殺全家」！　掌摑15下打死女友...恐怖情人下場曝

▲花蓮男子因不滿女友執意分手，竟狂打她15下耳光、拉頭髮撞牆，造成她中樞神經衰竭亡，法院依傷害致人於死罪處9年6個月。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者蔡怡萍／花蓮報導

花蓮一名男子瑟羚．基仰在租屋處飲酒後，不滿陳姓女友執意要分手，竟徒手狂打她15巴掌，造成她中樞神經衰竭而死。花蓮地院審理後，認為男子因發現她沒了氣息後報警送醫，且對女友死亡結果感到驚慌，認定他沒有殺人犯意，只依傷害致人於死罪輕判他有期徒刑9年6個月，全案還可上訴。

判決指出，45歲男子瑟羚．基仰與陳姓女友曾經同居，2人分居後，2021年10月11日晚間他約女友到租屋處喝酒，期間2人因感情、經濟因素發生口角，男子竟失控暴打女友15記耳光，還將她的頭推去撞牆，女友被打到昏厥後，男子以為她只是醉倒，將她抱到床上休息。

到了隔日中午，女友仍然沒有動靜，男子上前查看才驚覺她沒了氣息，連忙報警並送醫救治。

女子送醫後仍傷重身亡，法醫解剖死因為右耳後大面積挫傷、左顳葉大面積皮下血腫、頭部外傷至左頂葉區硬腦膜下腔出血（致命傷）、肋骨骨折、全區多處挫傷瘀青，最後因中樞神經衰竭死亡。

男子供稱，女友當天晚上曾在浴室滑倒撞到牆壁，否認有抓她的頭撞牆，但承認有動手打她，檢方調查事發現場的牆上有明顯血跡，甚至血都噴濺到衛生紙袋上，勘認男子有抓女友的頭髮猛烈撞擊牆面。

女子姊姊表示，男子與妹妹交往時就脾氣火爆，曾威脅家人如果妹妹要分手的話，「要用獵槍打死家人」，當時妹妹就有預感可能會出事，也有聲請保護令，但還是不幸發生憾事。

法院也查出男子前有多次酒後毆打女友成傷的紀錄，但審酌男子毆打女友後留在租屋處，沒有驚懼開始逃亡，發現她氣絕後協助報警送醫，還曾傳訊友人「第一次遇上這種事、慌了」，可見男子對死亡結果感到驚慌，勘認其無殺死女友之犯意，但男子仍在酒後只因口角糾紛就徒手毆打頭部致死，依傷害致人於死罪處9年6個月徒刑，可上訴。