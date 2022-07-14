挑雞蛋都從下面抽！奧客拒買單反嗆1句話　闆娘苦笑撿破蛋

記者黃翊婷／綜合報導

一名女網友昨日（13日）在臉書PO文抱怨，去雜糧行買雞蛋時，看到一名阿姨挑了7、8顆，每一次都是從最下面抽，也不管上面的雞蛋滾下來會不會碎裂，她好心提醒還被回嗆「一直碎碎念，是好了沒」，最後老闆娘只能一邊苦笑一邊把裂掉的蛋從籃子裡挑起來，「阿姨一走，老闆娘就跟我聊，說她也很無奈，常有這樣的客人。」

▲原PO目睹阿姨挑雞蛋都從下面抽，導致上面的蛋滾下來撞到碎裂。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

原PO在臉書「爆怨2公社」的文章中提到，13日到雜糧行買雞蛋，前面的阿姨正在仔細挑選，很快就拿了7、8顆，但她目睹阿姨挑蛋都是從下面抽，任由上面的蛋滾下來，好心提醒這樣可能會讓其他的蛋摔裂，沒想到對方竟然一臉不悅地回嗆，「妳是在碎碎念什麼？一直碎碎念，是好了沒」，說完又繼續拿下面的蛋。

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原PO說，看到這一幕當下真的很傻眼，不過，她沒有放棄，依舊不斷勸阿姨不要這樣，「我也是消費者，現在雞蛋不便宜耶，我為什麼要買妳用破的蛋？」無奈對方就是勸不聽，結完帳便離開了，留下老闆娘一臉尷尬地對她苦笑，然後默默把籃子裡好幾顆破裂的雞蛋挑出來，「阿姨一走，老闆娘就跟我聊，說她也很無奈，常有這樣的客人，剛好我幫她發聲。」

文章公開之後，掀起網友熱議，不少人表示的確很常在雜糧行看到類似的狀況，「真的啊，去買雞蛋都喜歡拿下面的，奇怪」、「真的討厭」、「還好啦，妳沒看過，有些客人只要最下面那箱雞蛋」、「弄破了叫她買啊」、「要預防破蛋，店家可以先秤好半斤或1斤放著，也別放多」。

也有網友好奇詢問，老闆娘是否有出面阻止，而且蛋破了誰要吸收。原PO回應，老闆娘貼過告示單，但是沒有用，都是出來換籃子的時候，才發現裡面剩下的都是破裂的蛋，只好默默自行吸收損失。