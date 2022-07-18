　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

舊愛還是最美　珍妮佛羅培茲與班艾佛列克傳已結婚

▲▼珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）與舊愛班艾佛列克（Ben Affleck）復合。陪男友走上威尼斯影展紅毯。（圖／路透）

▲珍妮佛羅培茲與舊愛班艾佛列克復合，近日更傳出已經結為連理。（圖／路透）

文／中央社拉斯維加斯17日綜合外電報導

美國媒體今天指出，演歌兩棲女星珍妮佛羅培茲和好萊塢男星班艾佛列克已經在賭城拉斯維加斯（Las Vegas）結婚。兩人曾計劃2003年步入紅毯，但卻在2004年分手。

路透社報導，美國內華達州克拉克郡（Clark County）當局在網路公布的文件資料顯示，珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）和班艾佛列克（Ben Affleck）於 7月16日在克拉克郡取得結婚許可證。

娛樂網站TMZ指出，兩人已經喜結連理，「紐約郵報」（New York Post）專門刊登名流八卦類新聞的第6版（Page Six）也報導了這項消息。

52歲的珍妮佛羅培茲和49歲的班艾佛列克是在去年傳出舊情復燃，並於今年4月訂婚。

兩人過去因為合演惡評如潮的電影「絕配殺手」（Gigli）而相識相戀，原本計劃2003年步入紅毯，卻於2004年初宣告分手。

珍妮佛羅培茲歷經多次婚姻，前夫包括影星歐賈尼諾亞（Ojani Noa）、舞者克里斯賈德（Cris Judd）以及歌手「拉丁王子」馬克安東尼（Marc Anthony），她與馬克安東尼育有一對14歲大的雙胞胎。

班艾佛列克則曾經跟美國女星珍妮佛嘉娜（Jennifer Garner）共組家庭，育有3名年紀10到16歲不等的子女。


 

►床墊也能加「玻尿酸」！Q彈好睡，連謝祖武都愛

►禾聯家電滿額送風扇再抽萬元高級海陸套組

ET快訊
直擊大S東區約會具俊曄！　等紅燈「也要緊貼彼此」牽成麻花捲
30歲生三胎被夫嫌「下面變鬆」私訊曝　醫1句話神回！她笑了
哥吉拉老公回應！　人妻懊惱急求饒：以後可以帶我去看模型嗎？
女騎士自撞秀朗橋分隔島　頭部重創不治
雷陣雨擴大時間曝　這天起挑戰最高溫

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美槍手闖入商場掃射！　釀多人死傷

歐盟內部報告：俄國經濟受制裁打擊將嚴重衰退

35年真好友！他爽中千萬頭獎　信守承諾和友平分

找餐廳用Google搜尋太老了！　2款APP成年輕人愛用新寵

日媒民調：7成日本人肯定前首相安倍晉三功績

索馬利亞中部飯店遭汽車炸彈攻擊　至少5死14傷

槍擊畫面曝！美休士頓公寓爆槍擊事件　4人喪命

舊愛還是最美　珍妮佛羅培茲與班艾佛列克傳已結婚

山上徹也最後發文「拼命生活只為負數起點歸零」！用1遊戲當帳號名

安倍晉三遭槍殺　山上徹也曾在推特發文：我憎恨統一教！

曾莞婷「廚房桌上開腿」激戰猛男　《媽，別鬧了！》大尺度「玩弄雄性激素」

吳磊趙露思直播卡到「變打視訊」　見「文帝」抖內她吃味：我退親了呀！

康建「彎刀煞」像被人割脖　小門開錯邊風水問題嚴重

違停夾擊馬尾妹急求助　鮮肉警救援順利駛出！

國道大水塔逆襲「奔馳」　貨車載貨未綁牢驚砸2車

實測保險套超強延展力　當襪子穿秒變透明膝上襪

5歲女昏迷父衝警局求開道　「30分車程減半」搶回一命

叫堂妹煮飯5杯變5碗米　白飯炸出鍋...她：奪餓辣

調皮守宮逃家飼主嚇壞　媽趴地見笑臉愣：很恐怖

婦接詐騙電話急領79萬救兒　警寫紙條「相信我」逮車手！

美槍手闖入商場掃射！　釀多人死傷

歐盟內部報告：俄國經濟受制裁打擊將嚴重衰退

35年真好友！他爽中千萬頭獎　信守承諾和友平分

找餐廳用Google搜尋太老了！　2款APP成年輕人愛用新寵

日媒民調：7成日本人肯定前首相安倍晉三功績

索馬利亞中部飯店遭汽車炸彈攻擊　至少5死14傷

槍擊畫面曝！美休士頓公寓爆槍擊事件　4人喪命

舊愛還是最美　珍妮佛羅培茲與班艾佛列克傳已結婚

山上徹也最後發文「拼命生活只為負數起點歸零」！用1遊戲當帳號名

安倍晉三遭槍殺　山上徹也曾在推特發文：我憎恨統一教！

美槍手闖入商場掃射！　釀多人死傷

水喝多少才夠？營養師：3狀況再多喝　「黃金時間、公式」一次公開

直擊大S東區約會具俊曄！　等紅燈「也要緊貼彼此」牽成麻花捲

朱俐靜追思會千人到場！家屬發文送別「恭喜畢業」　告別式不開放

六都選戰民進黨「坐二望三搶四」　國民黨力拚過半

11檔台股ETF除息大戰今開打！　逾114萬人屏息

2天前曬合照慶結婚3年…林利爆離婚！台灣妻答應簽字：至少讓你自由

0050今除息、汽油今起調降0.3元　財經HOT 5一次看

歐盟內部報告：俄國經濟受制裁打擊將嚴重衰退

女警嗆「我用眼睛看就知道他們沒前科」　她報案被打槍輕生

超市冰箱後驚見「藏10年屍體」！　警揭真相：員工卡45cm縫隙慘死

國際熱門新聞

64歲男騙砲12人！女師驚覺當小三遭威脅

「跨性別女囚」竟讓2女獄友懷孕

山上徹也曾發文　表達痛恨統一教

闆娘為了「表情符號」氣炸尖叫！　她慘遭解雇

2022年6天災　盲眼龍婆預言中了

遊樂園大鐘擺甩到空中解體　砸死2客

用Google找餐廳太老了！　2款APP成年輕人新寵

山上徹也推特曝！最後發文：有一種感覺…

韓女大生被同學性侵　推下3樓亡

女大生遭性侵慘死！男同學上銬冷回：對不起

珍妮佛羅培茲與班艾佛列克傳已結婚

掉進恐怖池塘　她發出聲音慘被鱷魚咬死

不堪長新冠折磨2年　她申請合法安樂死

石油難望增產　拜登中東行無突破

更多熱門

相關新聞

石油難望增產　拜登中東行無突破

石油難望增產　拜登中東行無突破

美國總統拜登上任後首訪中東，尋求重申華府影響力。分析認為，石油增產恐無望、以色列-沙烏地阿拉伯關係無進展，而且人權立場倒退，此行沒有取得任何外交突破。

拜登中東行2敗筆　空手回還被潑冷水

拜登中東行2敗筆　空手回還被潑冷水

傳蓬佩奧要選2024美國總統　對戰川普

傳蓬佩奧要選2024美國總統　對戰川普

拜登又口誤　「致敬美軍的自私」

拜登又口誤　「致敬美軍的自私」

掉進恐怖池塘　她發出聲音慘被鱷魚咬死

掉進恐怖池塘　她發出聲音慘被鱷魚咬死

關鍵字：

Ben AffleckJennifer Lopez北美要聞珍妮佛羅培茲班艾佛列克

讀者迴響

熱門新聞

鬼門提早開！4生肖遇劫數　屬鼠易有血光

車殼布滿「黃金膠囊」　網：快清掉

獨／李鴻淵記恨8年！死亡筆記本早寫好

子瑜被求婚！甜笑「點頭說好」影片曝光

金馬影帝1年沒工作「看清老婆」：我娶了好女人

她送走丈夫哥吉拉被提離婚　網：妳不要我要

超凶重機妹賣花生　本尊：放過我

頂樓已有4台洗衣機「她想再買1台！」網嗆離婚

《營業中》原班底6缺2　炎亞綸認「身不由己」喊話

幾度算發燒？醫解答：1類人「36.5°C也要小心」

這項捷運禮節沒人遵守！作家轟：不舒服

女主播早產大失血！龍鳳胎插滿管子

哥吉拉老公回應　妻急求饒

64歲男騙砲12人！女師驚覺當小三遭威脅

秀朗橋機車道死亡車禍！　女騎士自撞分隔島不治

更多

最夯影音

更多
曾莞婷「廚房桌上開腿」激戰猛男　《媽，別鬧了！》大尺度「玩弄雄性激素」

曾莞婷「廚房桌上開腿」激戰猛男　《媽，別鬧了！》大尺度「玩弄雄性激素」
吳磊趙露思直播卡到「變打視訊」　見「文帝」抖內她吃味：我退親了呀！

吳磊趙露思直播卡到「變打視訊」　見「文帝」抖內她吃味：我退親了呀！

康建「彎刀煞」像被人割脖　小門開錯邊風水問題嚴重

康建「彎刀煞」像被人割脖　小門開錯邊風水問題嚴重

違停夾擊馬尾妹急求助　鮮肉警救援順利駛出！

違停夾擊馬尾妹急求助　鮮肉警救援順利駛出！

國道大水塔逆襲「奔馳」　貨車載貨未綁牢驚砸2車

國道大水塔逆襲「奔馳」　貨車載貨未綁牢驚砸2車

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面