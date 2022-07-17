六腳督還是選到底？陳超明曝支持者心聲　「要用選票回應司法不公」

▲立委陳超明。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／綜合報導

九合一大選進入倒數階段，傳統藍營鐵票區的苗栗縣提名卻一團混亂，除藍營提名參選人謝福弘、堅持選到底的議長鍾東錦外，日前因立委集體收賄案遭判刑的立委陳超明，也透過群組訊息放話「準備參選」，陳超明17日更分享支持者私訊，表示要用選票回應司法不公，陳也指出「相信這些燭火集結起來，將是一道堅強力量，可以讓苗栗更好。」，隱隱透露參選到底的意味。

除藍營提名參選人謝福弘、堅持選到底的議長鍾東錦外，日前因立委集體收賄案遭判刑的立委陳超明，也透過群組訊息放話「準備參選」，光藍營內部就出現「三腳督」，加上民進黨參選人徐定禎、時代力量參選人宋國鼎，與近日宣布會參選的明道大學前副校長吳盛聖，苗栗可能出現「六腳督」大戰。

國民黨苗栗縣長參選人波折不斷，原任國民黨苗栗縣黨部主委的苗栗縣議會議長鍾東錦，因為執意參選苗栗縣長而屢與黨中央意見拉扯，經過多次派員協調仍破局，鍾東錦還曾揚言不惜脫黨也要選到底，國民黨為了全力為已提名的謝福弘輔選，決定撤換鍾東錦苗栗黨部主委身分，17日朱立倫也親自南下佈達將接替上任的苗栗前縣長劉政鴻，期盼能齊力為謝福弘輔選並贏得勝利。

鍾東錦被撤換後，在黨部對面立即掛上一幅比謝福弘更大幅的競選布條互別苗頭，也選在同日於頭份進行競選總部動工典禮，同樣帶領支持者與團隊用客語高喊「凍蒜」，現場多位議員與民代也出席表達力挺，正式宣告不顧黨中央意見而參選到底的決心，鍾東錦表示，「我想大家也看的到，有很多人是臨時的，而我已經準備了2年。」

而本身基層實力雄厚的陳超明，在立委集體貪瀆案被以貪污治罪條例判處7年8個月、褫奪公權3年後，陳超明表明，「這個政府不怕立委，只怕地方首長」參選的念頭越加強烈，將以無黨籍投入下屆縣長的選舉，目前參選聲明稿、文宣已在準備中，會很快對外公布，光藍營內部就上演「三腳督」。

陳超明表示，近日下鄉過程中，感謝無數鄉親加油打氣，讓我在黑暗中感受到燭火的光明與溫暖，「相信這些燭火集結起來，將是一道堅強力量，可以讓苗栗更好。昨日，有鄉親私訊我，這些心聲讓我更相信一路上為苗栗的付出是值得的，特別跟大家分享。」

陳超明分享支持者私訊如下：

委員打擾你，最新民調宋國鼎跟徐定禎差不多，照這種趨勢看來，您應該是最有希望的。您服務苗栗縣這麼久，相信每個村落都曾經欠你人情，只要您明確的表態，大部份人沒有理由不挺你。相信只有你當選縣長後，司法才更能還你清白。畢竟要用司法打壓一個民選縣長，對於民主國家來說，是何等的大事，二審要審判一個縣長，相信他們要很謹慎。委員加油！

相信委員不會輕易被打敗。雖然我們不是很懂法律，但看過您對案件的陳述後，都會對您的委曲感同身受。期待您化危機為轉機，激發縣民同仇敵愾的心。畢竟你為苗栗縣爭取這麼多年的建設，這次司法打壓的不只是您個人，同時也打壓了苗栗未來的建設發展，我們一定會用選票回應司法的不公，還你公道，委員加油！