　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

桃園疫情顯著收斂　6／13起11處社區醫療採檢站減半開設

▲桃園疫情下降　

▲衛生局長王文彥表示，桃園疫情顯著下降。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市衛生局長王文彥12日表示，桃園今天新增4,454例本土確診個案，相較昨(11)日疫情下降31.34 %，其中65歲以上個案占9.83 %、18歲以下個案占20.43 %，迄今已累計35萬8,234例本土個案。王局長指出，整體而言，桃園市疫情趨勢顯著下降，並往收斂方向發展。

王局長表示，隨著疫情趨緩，桃園社區醫療採檢站使用人數已大幅降低，為調節醫護團隊量能，市府規劃自6月13日起，保留11處社區醫療採檢站，以每天維持開設5至6站的方式，於上午9時至12時提供服務，詳細資訊可至市府衛生局網站或「桃園市政府防疫資訊網」查詢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲桃園疫情下降

▲▼13日起11處社區醫療採檢站減半開設。（圖／新聞處提供）

▲桃園疫情下降

王局長指出，為擴大疫苗接種，25處社區接種站提供成年人及兒童BNT疫苗接種服務，11日共接種約8,944劑；另提醒長者第四劑疫苗需與第三劑疫苗間隔滿5個月才可接種，目前桃園65歲以上長者將於6月中下旬陸續期滿，市府將採造冊接種方式安排長者接種。

另外，有關桃園輕重症分流情形，在輕症方面，目前居家隔離人數已下降至4,773人，多數確診者都是輕症可進行居家照護，居家照護在案數共4萬7,459人，截至6月11日，居家照護案件累計34萬9,496人，已完成33萬8,761人，累計完成率近97%。在重症方面，桃園11家急救責任醫院共開設1,332床專責病床，收治比例約3成多；專責ICU病床則開設59床，目前已使用51床，尚餘8床，醫療能量尚屬充裕。

►義大利鬆餅機下殺999元！鯛魚燒、甜甜圈都能做

ET快訊
快訊／新北賓士自撞！車頭全爛　後座乘客無生命跡象
梅雨鋒面掰！明起「剩1區整天有雨」　這天雨彈再襲
范范EMBA碩士畢業！　黑人陪伴現身典禮
師父搞上女信徒　內褲脫到一半「恐怖死狀曝」
他漲租逼走24年麥當勞　10年後「不堪空租」默默調回租金
恭喜小新家！　「廣志熬32年快還完」鐵粉狂賀：好勝利
一家五口花20萬赴美打疫苗！　旅行社沒開票多噴10萬

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高雄確診男嬰感染源不明！父母未染疫　接生醫院人員快篩全都陰

梅雨鋒面掰！明起「剩1區整天有雨」　這天雨彈再襲半個台灣迎雨

6月下半月「4星座財運好到炸」！　第二名爆冷門旺翻

桃園疫情顯著收斂　6／13起11處社區醫療採檢站減半開設

「零飢餓」60元鯖魚便當明開賣1千份　307人線上預訂了

恭喜野原家！「廣志熬了32年」鐵粉狂賀剩下2個月：好勝利

金門+83！增16例中重症　買快篩明起不再實施單雙數分流

老菸槍陳時中染疫重症風險高　黃立民：及早用藥、持續觀察

台東+579！6／13起高中以下恢復實體課程　買快篩取消單雙號限制

南投防疫人力吃緊！衛生局覓4衛生行政專員　醫院自召照顧工

波特王前老闆反擊！「腳本都我寫的」　讓他賺3000萬...N次轟：為什麼帶風向？

師傅修機車突竄出米奇！　發動獅吼功+金剛腿踢飛

美老兵被迫與日本戀人分離　找70年終重逢：我沒拋棄你

王心凌12歲就是舞棍！　青澀樣貌「猛頂跨」奪冠軍

女警「100萬買下賓士」調解　車主怒噴：他們把錢看很重！

陳芳語唱《玻璃心》紅到國際　歌手第一人登哥本哈根民主高峰會

她英文只會說到數字12　澳洲工作薪水爽翻4倍

老婆深情演唱《下輩子》　搞笑尪聽完秒回：我不要

美珠看到金旻奎「嘴角沒下來過」　她唱歌告白...結果他逃跑惹XD

open一撥秒變closed　機關看板富玩心又實用

高雄確診男嬰感染源不明！父母未染疫　接生醫院人員快篩全都陰

梅雨鋒面掰！明起「剩1區整天有雨」　這天雨彈再襲半個台灣迎雨

6月下半月「4星座財運好到炸」！　第二名爆冷門旺翻

桃園疫情顯著收斂　6／13起11處社區醫療採檢站減半開設

「零飢餓」60元鯖魚便當明開賣1千份　307人線上預訂了

恭喜野原家！「廣志熬了32年」鐵粉狂賀剩下2個月：好勝利

金門+83！增16例中重症　買快篩明起不再實施單雙數分流

老菸槍陳時中染疫重症風險高　黃立民：及早用藥、持續觀察

台東+579！6／13起高中以下恢復實體課程　買快篩取消單雙號限制

南投防疫人力吃緊！衛生局覓4衛生行政專員　醫院自召照顧工

巷戰第一視角畫面曝！烏軍超強火力壓制　殺出重圍反殺俄兵

帝波漏踩本壘懸案　當年主審今現身還原現場

用路人請注意！台66線7K-10K新屋段　6／13-16路面刨除封閉

快訊／新店賓士自撞橋墩！車頭全爛　後座乘客命危搶救中

23歲饒舌歌手遭逮補！　「非法持有槍枝、彈藥」被控4項罪名

唐山9男打1女「燒烤店遭網罵爆」　她淚發聲：我是老太太，盡力了

下雨天幼幼「躺著吃飼料」懶出新境界　中途笑：年紀輕輕就這樣

高雄確診男嬰感染源不明！父母未染疫　接生醫院人員快篩全都陰

我好興奮啊！柴柴見到海灘凍未條　「化身地鑽」衝去吃土

梅雨鋒面掰！明起「剩1區整天有雨」　這天雨彈再襲半個台灣迎雨

花防部士兵救援畫面曝！他滿臉驚恐癱坐椅上　迷彩衣一脫驚見「蜂窩血彈痕」

生活熱門新聞

快訊／陳時中快篩陽確診！

女肚痛竟懷孕　醫：寶寶踢掉避孕器

排到2024年的牛肉麵！客怒留1星　老闆霸回：別來

BA.5崛起！　醫呼籲快做1件事

腦霧真的很可怕！　她康復後開車突忘自己在哪

今全台有雨　下波變天時間曝

平價牛排「正確吃法」曝光！網嘆吃錯20年

國中弟取餐表情超無奈！外送員見備註笑了

「無敵星星」仍會重複感染　醫：台灣活在平行時空

快訊／今增163死！本土+50643例

1照片洩陳時中確診前「接觸過這群人」！

她查勞保年資盼提早退休　工會神回覆

53萬兒童染疫！8人MIS-C　醫喊「共存」要過4關

Buffet吃一半突然要結帳　網一致推：最沒爭議

更多熱門

相關新聞

松機篩檢站現況曝　游淑慧轟：莊孝維！

松機篩檢站現況曝　游淑慧轟：莊孝維！

台北市長柯文哲上月批評中央在松山機場開設大型篩檢站是瞎指揮，被民進黨北市議員簡舒培嗆聲鬼吼什麼，負責該業務的衛福部醫服會執行長王必勝也說明必要性，但近日到松機篩檢站採檢的民眾卻遠不如預期。對此，國民黨北市議員游淑慧批評，有點莊孝維！王必勝想要攬功的一招，最後只成為脫褲子放屁的多此一舉。

桃園5/23新增華亞科技園區採檢站

桃園5/23新增華亞科技園區採檢站

中正紀念堂車來速首日塞爆！預約900名額秒殺「現場排還有機會」

中正紀念堂車來速首日塞爆！預約900名額秒殺「現場排還有機會」

基層醫護忙翻了　拚防疫3任務還要支援篩檢站

基層醫護忙翻了　拚防疫3任務還要支援篩檢站

桃園發燒男呼吸喘送醫8小時亡　PCR陽性確診

桃園發燒男呼吸喘送醫8小時亡　PCR陽性確診

關鍵字：

桃園疫情下降採檢站減半開設

讀者迴響

熱門新聞

快訊／陳時中快篩陽確診！

從上海回來嫌台北太衝擊　孫德榮開罵

入境大鬆綁　他轟「1行業」賺爛了

女肚痛竟懷孕　醫：寶寶踢掉避孕器

館長爆「波特王禮物被前公司拿走」！傻眼揭內幕

偷吃小孩同學的爸爸　單親媽喊「寶貝老公」慘了

排到2024年的牛肉麵！客怒留1星　老闆霸回：別來

男女「想愛愛時間」不一樣！最美博士曝超羞原因

不要妻小車房老了會怎樣？　眾人狂喊1優勢

前公司邀波特王對質：看他敢不敢！

偷牛奶青菜被抓　失業男難過大哭

快訊 / 陳時中確診　蔡英文：他扛了防疫兩年多未曾休息

BA.5崛起！　醫呼籲快做1件事

腦霧真的很可怕！　她康復後開車突忘自己在哪

今全台有雨　下波變天時間曝

更多

最夯影音

更多
波特王前老闆反擊！「腳本都我寫的」　讓他賺3000萬...N次轟：為什麼帶風向？

波特王前老闆反擊！「腳本都我寫的」　讓他賺3000萬...N次轟：為什麼帶風向？
師傅修機車突竄出米奇！　發動獅吼功+金剛腿踢飛

師傅修機車突竄出米奇！　發動獅吼功+金剛腿踢飛

美老兵被迫與日本戀人分離　找70年終重逢：我沒拋棄你

美老兵被迫與日本戀人分離　找70年終重逢：我沒拋棄你

王心凌12歲就是舞棍！　青澀樣貌「猛頂跨」奪冠軍

王心凌12歲就是舞棍！　青澀樣貌「猛頂跨」奪冠軍

女警「100萬買下賓士」調解　車主怒噴：他們把錢看很重！

女警「100萬買下賓士」調解　車主怒噴：他們把錢看很重！

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面