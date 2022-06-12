桃園疫情顯著收斂　6／13起11處社區醫療採檢站減半開設

▲衛生局長王文彥表示，桃園疫情顯著下降。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市衛生局長王文彥12日表示，桃園今天新增4,454例本土確診個案，相較昨(11)日疫情下降31.34 %，其中65歲以上個案占9.83 %、18歲以下個案占20.43 %，迄今已累計35萬8,234例本土個案。王局長指出，整體而言，桃園市疫情趨勢顯著下降，並往收斂方向發展。

王局長表示，隨著疫情趨緩，桃園社區醫療採檢站使用人數已大幅降低，為調節醫護團隊量能，市府規劃自6月13日起，保留11處社區醫療採檢站，以每天維持開設5至6站的方式，於上午9時至12時提供服務，詳細資訊可至市府衛生局網站或「桃園市政府防疫資訊網」查詢。

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▲▼13日起11處社區醫療採檢站減半開設。（圖／新聞處提供）



王局長指出，為擴大疫苗接種，25處社區接種站提供成年人及兒童BNT疫苗接種服務，11日共接種約8,944劑；另提醒長者第四劑疫苗需與第三劑疫苗間隔滿5個月才可接種，目前桃園65歲以上長者將於6月中下旬陸續期滿，市府將採造冊接種方式安排長者接種。

另外，有關桃園輕重症分流情形，在輕症方面，目前居家隔離人數已下降至4,773人，多數確診者都是輕症可進行居家照護，居家照護在案數共4萬7,459人，截至6月11日，居家照護案件累計34萬9,496人，已完成33萬8,761人，累計完成率近97%。在重症方面，桃園11家急救責任醫院共開設1,332床專責病床，收治比例約3成多；專責ICU病床則開設59床，目前已使用51床，尚餘8床，醫療能量尚屬充裕。