李鴻淵冷言「1人1槍沒受苦」　警斥沒人性！獄方挑乖乖牌同住

▲李鴻淵被押送南投縣刑警大隊偵訊。（圖／記者高堂堯攝）

記者高堂堯／南投報導

南投康建生技公司前職員李鴻淵殘忍開槍報復前東家，造成4死1重傷，落網、接受偵訊時不但態度輕浮囂張，甚至傳出曾向警方宣稱：「一人一槍，沒讓他們痛苦」，令資深刑警也痛斥「沒有人性」，儘管後來改口表示「很後悔」，負責關押的南投看守所還是謹慎挑選2名刑度較低的獄友與李鴻淵同房，以免遭其他看不下去的受刑人霸凌。

李鴻淵對5人行刑式槍決，造成康建生技公司創辦人賴敏男重傷，而賴敏男胞弟賴鋕卿、課長劉慶彬、賴敏男女兒賴彥予、及會計主任張嘉綺慘死槍下；但他在台中市某養生會館落網時竟毫無懼色，還能跟警方閒聊瞎扯淡，被送往南投縣刑警大隊偵訊時面對大批媒體提問，還囂張喊出「大家好」、「我要報仇」、「我有深仇大恨」、「我是報仇殺人」、「（槍）撿來的」等語。

▲李鴻淵目前於南投看守所收押禁見。（圖／記者游瓊華翻攝）

至於眾所矚目的實際犯案動機、作案槍彈來源等關鍵案情，李鴻淵卻始語焉不詳、不肯透露，甚至妄言：「1人打1槍，沒讓他們痛苦哀叫！」「對他們已經算不錯了！」氣到警方痛批根本是沒有人性的變態殺人犯，也私下告誡若犯後態度不佳、不配合調查，恐遭法官判處死刑，才讓李鴻淵收斂起囂張態度，改口表示「很後悔」，隨後移送檢方複訊、聲押獲准。

據了解，南投看守所以往關押的嫌犯或獄友，犯案情節和刑度多半較輕，少有像李鴻淵如此的重案嫌犯；不過所方擔心有收容人已透過管道得知其身分、因為無法認同其殘酷作案方式和內容，逮住機會下手「教育新學弟」，因此安排2名刑期低、個性較為平和的收容人與其同住一室，所幸截至目前為止李鴻淵情緒穩定、作息與他人互動皆稱正常，並未產生衝突糾紛。