李鴻淵拿舊槍擊斃4人　資深刑警批他行情不好：不是個咖

▲拿舊槍擊斃4人，台中資深刑警認為，李鴻淵行情不好不是個咖。（圖／ETtoday資料照）

記者鄧木卿／台中報導

犯下南投4死1傷行刑式槍殺案的嫌犯李鴻淵落網後，警方在身上查獲3把改造手槍、179顆子彈，專案小組一直企圖突破心防，逼李供出槍枝來源，台中一名資深刑警表示，李嫌所用的都是1、20年的老槍，連子彈也有好幾種批號，不論是自己沒什麼錢只好向人買舊槍，或是向人借用，都顯示出李嫌行情很不好，真正在混的不會拿舊槍，太沒面子。

李鴻淵當天晚上行凶後騎乘機車往霧峰逃逸，就是要向道路舖設工程的黃姓前老闆借3萬元跑路費，後來李嫌把機車丟棄在中投公路下方，由黃男開車載李去亞大醫院，至於外傳李嫌去亞大醫院是為了要去補重傷的賴敏男一槍，警方則是斥為荒誕，中投公路下哪來的計程車，去亞大純粹是醫院外有排班計程車。

李嫌搭乘計程車離去，為了避免被警方鎖定，沿路故意製造斷點，搭一段計程車就下車，而且刻意走騎樓、小巷，走了一段路後再坐另輛計程車，直到第5輛車停在養生會館前50公尺，他才下車走路進入會館，從案發到進入會館花了2個多小時，就是一再走走停停。

警方得知李嫌藏匿會館後，動用大批警力攻堅，逐層搜索，後來在還在裝修的4樓浴室發現有水漬，懷疑李嫌曾在這裡洗澡，順便洗掉身上血跡，研判應是躲在5樓夾層，果然在夾層發現李嫌。

警方荷槍實彈還好李嫌沒有反抗，沒有駁火，順利就逮，警方在李嫌背包查獲3把改造手槍，2枝金牛座、1枝中共黑星，子彈有179顆及3付手銬。

經濟狀況不佳的李嫌，為何擁有3把槍？面對警方逼問，他堅不吐實，還白目的反問「在地上撿到的，你信不信？」

台中資深刑警表示，李嫌雖有3把槍，但都是1、20年前的舊槍，子彈雖多，但批號相當多樣，根本不是同一批的新子彈，黑道要行凶，也得要面子，拿精良的槍枝才上道。

因此資深刑警認為，要不是李嫌貪圖舊槍便宜出錢購買，就是向朋友借用，總歸一句話，李嫌沒啥行情，根本不是個咖，只能算是個衝動暴力型的嫌犯。