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李鴻淵3把槍！驚見黑幫最愛「大黑星」　江湖大哥說話了

嫌犯李鴻淵遭警方逮捕。（民眾提供）

▲嫌犯李鴻淵遭警方逮捕。

圖文／鏡週刊

刑事局和南投警局警方本月15日，在台中市中清路一家養生館內，逮捕犯下南投草屯康建生技公司4死1重傷的槍手李鴻淵（55歲），並查扣3把槍枝、179發子彈及滅音管、3手銬等，其中包括一把20多年前曾為台灣黑幫最愛的中共製大黑星手槍；此把「大黑星」會是槍殺「台灣牛樟芝之父」賴敏男5人的凶槍嗎，目前送刑事局鑑定中。

警官透露，警方逮李嫌時，在他的背袋內起獲3把手槍，2把是常見的巴西金牛座改造手槍，1把是型號JP915及改良後滑套有打動、方便散熱的JP935，最讓辦案人員驚愕的是，還有1把槍柄上五星旗，竟是中共製TT-33大黑星手槍，20多年前曾是台灣黑幫最愛，但經1988年刑事局「大慶專案」掃出400多把後，幾乎在台灣黑槍市場絕跡。

▼警方查扣槍手持有的3槍，驚見20年前黑幫最愛的大黑星手槍。

警方查扣槍手持有的3槍，驚見20年前黑幫最愛的大黑星手槍。（民眾提供）

一名黑幫大哥表示，李綽號「阿淵」，跟中部角頭及幫派無直接關聯，但是他被逮的養生館，目前已經多次轉讓，地方上關係較為複雜，又以阿淵執槍殺人的開槍動作，只有受過殺手專業訓練的人，才會朝射擊對象的頭部轟下去，而且是連轟5人，還有手銬將射殺對象雙手用手銬拷住，完全是職業級殺手標準殺人動作，如果事先沒接受過專業訓練，連他們這種常用槍的「江湖人」都難以置信！

▼花花世界請網友幫賴博士集氣加油。

花花世界請網友幫賴博士集氣加油。（翻攝花花世界臉書）

黑幫大哥指出，「大黑星」目前在台灣黑槍市場幾乎沒人使用，巴西金牛座改造槍是熱門黑槍，套餐組合是1槍送10子彈，1把3萬至5萬，中共製「大黑星」，20多年前，都是透過「海路」從菲律賓走私來台，現在行情套餐組合25萬起跳，如果再加1滅音管，這樣的超級套餐組合，可以賣到30萬以上，不過往往是有錢也沒不買到。

▼台灣牛樟芝之父賴敏男。

台灣牛樟芝之父賴敏男。（翻攝花花世界臉書）

南投縣警察局長黃永志16日晚接受本刊採訪時表示，警方查扣的李嫌3把手槍，都具有殺傷力，目前已經送往刑事局鑑定。本刊問黃局長，「大黑星」是槍殺被害人的凶槍？黃局長說，刑事局鑑定出來就可以知曉，對於李嫌是否受過專業訓練，真的是「個人報仇說」？或是幕後有買凶及教唆藏鏡人，黃稱「證據到那裡、就會辦到那裡、不會放過任何一個線索」！

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