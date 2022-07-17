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社會 社會焦點 保障人權

李鴻淵吃飽睡好太正常！看守所志工也罕見：應評估過所有後果

▲草屯康健生技4死1傷血案兇嫌李鴻淵目前於南投看守所收押禁見。（圖／記者高堂堯攝）

▲草屯康健生技4死1傷血案兇嫌李鴻淵，目前於南投看守所收押禁見。（圖／記者高堂堯攝）

記者高堂堯／南投報導

草屯鎮康建生技公司前職員李鴻淵犯下震驚全國的4死1傷槍擊案，目前遭收押禁見於南投看守所；所方指出，李鴻淵收押2天以來情緒平穩、飲食就寢等作息皆正常，但也有於看守所服務多年的志工私底下表示，李身揹4條人命竟能如此冷靜，感覺相當異常，「不是職業殺手，就是已經評估過任何後果。」

李鴻淵15日中午於台中市北區某養生會館落網後，押返南投縣刑警大隊進行偵訊，至晚間移送南投看守所複訊；檢方於接近午夜時分，依《刑法》殺人、殺人未遂、私行拘禁、違反《槍砲彈藥刀械管制條例》等罪嫌，犯罪嫌疑重大，有事實足認有逃亡、串證、滅證之虞，向地方法院法官聲請羈押禁見獲准，隨即進入南投看守所。

▲▼ 南投康建4死槍案，槍手李鴻淵落網。（圖／ETtoday記者攝）

▲ 南投4死槍案，槍手李鴻淵落網時畫面。（圖／ETtoday記者攝）

▲南投看守所外觀。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲南投看守所外觀。（圖／記者游瓊華翻攝）

南投看守所指出，因為李鴻淵是重大刑案嫌犯，必須進行嚴密監控一舉一動，每15分鐘就要記錄一次，至今天上午為止，情緒皆稱平穩、跟舍友交談互動皆正常，也未因近日天氣酷熱而睡不好；今天所方準備的早餐包括稀飯、罐頭、小菜等，他也全部吃完。

不過也正因李鴻淵的表現一切正常，反讓旁人感到相當「異常」，不願具名的看守所資深志工透露，印象中從未見過痛下殺手、奪去這麼多條人命的嫌犯，在關押中竟能平靜如昔，他認為李鴻淵若非職業殺手，就是在行兇前已經評估過任何後果、並選擇承擔。

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