李鴻淵向這人炫耀「做大事」　脫口一句話！警疑幕後有藏鏡人

記者陳俊宏／綜合報導

犯下南投4死重大命案的嫌犯李鴻淵，他被問到槍枝來源，一度脫口而出「不能講，會害到朋友」，讓警方懷疑幕後有藏鏡人提供槍械。而他犯案後，還向黃姓前老闆炫耀「做了一件大事情」。

南投草屯康建生物科技公司4死命案，為離職員工李鴻淵（56歲）14日闖入公司，對5人行刑式槍決轟頭，造成創辦人、有「牛樟芝之父」稱號的賴敏男重傷，另有4人慘死，分別是賴男胞弟賴鋕卿、賴男女兒賴彥予、公司課長劉慶杉及女會計主任張嘉綺。

▼李鴻淵15日落網。（圖／記者陳以昇攝）

李鴻淵殺人後便騎車展開20小時逃亡，為躲避追緝，他也相當狡猾，在逃亡途中丟棄手機，也未使用新門號，讓警方無法鎖定，只能改以調閱監視器方式追緝。

李鴻淵也多次轉乘計程車製造斷點，最終警方在訪查多名計程車司機後，鎖定他的落腳處，並在15日下午於台中某養生館將人活逮。他落網後在媒體鏡頭前大喊，「我有深仇大恨，我是報仇殺人的！」但賴敏男家人認為，此案應該和牛樟芝產業利益有關，懷疑背後有人買凶殺人。

▲▼李鴻淵躲在台中某養生館被逮。（圖／民眾提供、記者鄧木卿翻攝）

李嫌落網後被問到槍枝來源，一度脫口而出「不能講，會害到朋友」，讓警方懷疑幕後有藏鏡人提供槍枝和子彈。但據透露，他對槍枝來源一直避重就輕，甚至囂張反問警員，「我說在地上撿的，你信不信？」

而李嫌犯案後，第一時間是騎車往霧峰方向逃逸，向曾工作過的道路舖設工程的黃姓老闆借3萬元，並棄車在中投公路下方，搭計程車離去。《自由時報》報導，當時李還向黃說，「我做了一件大事」，讓對方覺得不對勁。全案正由警方調查釐清中。

▼草屯康建生物科技公司發生4死、1重傷命案。（圖／記者唐詠絮攝）