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社會 社會焦點 保障人權

新竹失智翁遭兒國罵+戶外裸身洗涼水　社會處調查結果令人鼻酸

▲長照悲歌！三字經問候+戶外裸身洗涼水　社會處調查結果鼻酸。（圖／記者陳凱力翻攝）
▲新竹市一處民宅，兒子因長期照護壓力，發生情緒失控對父親咆哮三字經與不適當行為。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

今年5月間清晨，新竹一名男子在透天厝中拿著水管對著一名全裸老人狂沖冷水，邊訓斥三字經拿掃把作勢要動手，遭附近民眾向媒體曝光。市府社會處獲報後立即介入，陪同就醫後提供到宅沐浴、家務整理、陪同就醫等事項協助。

社會處表示，6月27日社會處接獲通報後，社工已立即訪視並陪同個案就醫，積極媒合社福及長照資源，協助個案與家人。個案已於7月13日出院、市府14日起已提供到宅沐浴、家務整理、陪同就醫等事項協助。

據了解，遭虐的鄭翁，父親是前里長，鄭患有失智、行動不便，生活起居困難，他的兒子因家計選擇大夜班，下了夜班還要照顧父親，長久以往蓄積龐大壓力與情緒，最後失控。社會處了解後立即協助個案就醫，同步連結長照服務、完成失能評估，並且也已媒合短期機構安置服務資源。6月30日已由社會處安排專車接送、入住醫院，進行診療及評估。

社會處表示，個案已於7月13日辦理出院，家人決定申請身心障礙生活補助，並領取愛心卡。市府14日起已協助提供到宅沐浴、家務整理、陪同就醫等事項協助。此外，個案經醫生評估符合身障鑑定重度資格，市府將持續協助後續審查鑑定過程。

社會處說明，家中如有失能失智者需照顧，可撥打1966長照服務專線聯繫，及早讓長照2.0服務介入，經過評估後，可以依需求及失能程度，提供居家照顧、喘息服務、營養餐飲(送餐)、日間照顧、交通接送或轉介失智共同照護中心等服務。社會處也可提供家庭照顧者支持服務、分攤家庭照顧壓力，同時降低家庭照顧者身體、心理及經濟上的衝擊與負擔。

同時呼籲，民眾如有發現街坊鄰居或親友有需要照顧或經濟協助者，或是有家庭暴力的情形，請立刻撥打113或1999，或通報警政、民政系統，讓社福及長照資源能及早進入家戶。

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