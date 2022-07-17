9先行者回歸大海懷抱！花蓮聯合海葬啟航　美麗鯨豚現身送行

▲美麗鯨豚現身送行。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府16日舉辦今年聯合海葬，協助9位先行者回歸大海懷抱。花蓮縣政府辦理聯合海葬理念為簡化、美化、淨化，為貫徹環保理念，縣府選用環保無毒且易於溶解之船型安息盒，由家屬親手將安息盒拋入大海，並灑下花瓣，親送亡者抵達人生終站。儀式結束後提供影像紀錄及拋灑地點的經緯度定位卡，供家屬緬懷親人。

▲▼家屬親手將安息盒拋入大海，並灑下花瓣，親送亡者抵達人生終站。

在高雄打拼的潘小姐表示，自幼在花蓮長大，父母在花蓮安葬，因自己在外地工作，且家中人丁漸少，藉本次活動讓先人長眠故鄉的大海，既環保也了去未來牽掛。來自新北市的許先生及王小姐，因看過花蓮縣聯合海葬影片，喜歡活動規劃的溫馨風格，且家人生前都有表示希望能在美麗的花東海域安息，特報名參加，圓滿家人遺願。

為響應聯合國永續發展指標及國家政策目的，友善環境土地，花蓮縣政府以「聯合國2030永續發展目標（SDGs）--保育和永續利用陸域生態系」為縣政推動方針，持續推廣環保葬法（樹葬、植葬及海葬）等新葬儀觀念，以減少土地負擔。

花蓮縣境內除受理海葬申請外，尚有新城鄉第一公墓、吉安鄉慈雲山懷恩園區、鳳林鎮第一公墓與今年剛啟用的玉里鎮松浦公墓等4處植葬區，供民眾處理親人後事時，可依需求做選擇，詳情請洽詢各該公所。

▲亡者聯合海葬資格條件。

另為提高殯葬服務品質，縣府每年度編列預算，並向中央及花東基金爭取經費挹注，以改善各鄉鎮市殯葬設施設備。今年已核定各鄉鎮市補助計11案，補助經費計2522萬餘元，包括花蓮市立殯儀館緊急供電系統設置、鳳林鎮火化場設備汰換、玉里鎮公墓道路鋪設、富里鄉納骨櫃面板強化防火耐震及豐濱鄉殯葬設施改善等。近年也成功爭取花東基金補助更新吉安火化場空汙設備及興建瑞穗納骨牆，目前皆在施工中，期完工後能提升殯葬服務量能，提供家屬更優質的治喪環境。

花蓮縣政府每年7、8月間辦理聯合海葬，意者可至縣府民政處官網查詢，或洽詢民政處宗教禮俗科03-8234723。

