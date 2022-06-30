男友當兵「查前女友IG」妹子急了！網卻不挺她：請找母胎單身

▲原PO發現男友搜尋前女友的IG。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

對有些人來說，另一半的前任總是特別刺眼，就有一名女網友發文表示，她日前滑了男友IG，發現對方竟搜尋前女友的帳號，讓她覺得心情很沉重。不過文章曝光後，底下網友則幾乎不挺她，認為這其實沒什麼。

這名女網友在Dcard上，以「男友的IG查前女友」為題發文，提到她和男友都有彼此的IG帳號，日前滑對方IG時，她便注意到搜尋紀錄有前女友的帳號。得知當下，她立刻詢問正在當兵的男友這是怎麼回事？而對方只說是同袍在問，所以才會查詢。

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隔天原PO越想越不對，於是又問男友和同袍在聊些什麼？對方則解釋，同袍只是好奇現任和前任長怎樣，所以才會看照片。事後，原PO坦言自己相信男友，但仍然不喜歡對方看前任照片的感覺，心情悶悶的，大家的想法呢？

▲多數網友挺男友。（示意圖／記者李佳蓉攝）

貼文曝光後，底下網友幾乎一面倒認為，「真正有不良意圖的不會讓你發現他查前女友IG，不用像審問犯人一樣質疑男友，這麼敏感男生只會越來越煩」、「感覺他也很坦白的告訴你原因了吧，過多的猜忌懷疑只會讓關係越來越糟，對彼此多一點信任比較好吧」、「覺得你好無聊」、「我覺得還好欸，看一下又沒有要幹嘛，而且他都老實告訴你了，別太小題大作」、「我覺得查這種東西真的沒什麼，我自己也會無聊去看前任在幹嘛，看過得多慘」、「建議你找母單的男友」。

不過也有些網友緩頰，「幫補血，我覺得會不高興蠻正常的，但感覺妳男友也蠻老實的，所以這樣看來沒有什麼問題」、「要是我也會爆氣，女人就是愛吃醋」、「你的口氣是有點太衝了，我覺得單就這件事來說，是我的話肯定也會有點在意，但我會選我們見面的時候跟男友提這件事，然後要用平常聊天的語氣聊這件事，最後用撒嬌的讓他以後儘量不要這樣了」。

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