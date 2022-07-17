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外送員定位跑掉反怒罵女客人10分鐘！　網怒：寵出來的外送巨嬰

▲▼外送,外送平台,外送員,外賣,。（示意圖／記者林敬旻攝）

▲外送員超時外送、搶手機、怒罵客人，離譜行徑掀網怒。（示意圖與本文無關／記者林敬旻攝）

記者張靖榕／綜合報導

外送員每天跑單必須應對的情況多，卻有人因此讓情緒壞了專業，一名外送員因為自己定位跑掉迷路，牽拖訂飲料的女網友亂定位，超時送到後竟然在門口扣住飲料不給對方拿，還硬是碎念怒罵了10分鐘，甚至搶走對方手機要聯繫客服解釋，情緒非常激動，嚇得她不敢亂動。

原PO在Dcard發文指出，事情發生在14日，當天透過外送點了手搖飲料，選擇線上付款請外送員放門口，結果外送員到半途時說定位跑掉，把他引到奇怪的地方害他迷路，之後超時許久才送到，「但我根本沒碰過地圖定位，我叫過很多次外送，都沒聽外送員說有問題。」

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對方抵達後按門鈴，沒有離開反而在門口堵人，原PO表示飲料被外送員扣住，對方竟然一個勁地抱怨她地圖定位不準確，害他浪費時間找路，質問浪費掉的時間要誰來賠錢給他，情緒更因此愈來愈激動。

外送員當時一副「即便迷路超時很久，還是把飲料送到了」的態度，要求原PO幫忙聯繫客服解釋，之後更直接搶走手機更改訂單的地圖定位，直到發現更該資料買方要付100元賠償金才作罷，但仍表示「我是在幫你們不要付這個賠償金欸」，之後繼續抱怨不斷。

原PO表示由於對方態度惡劣、情緒激動，深怕對方衝進家裡，自己會遭遇不測，竟然在原地被對方罵了約10分鐘之久，直到媽媽洗完澡聽到怪聲問怎麼了，對方才趕緊跑了，跑之前還要聯絡方式。

「第一次碰到這種事情非常錯愕」，原PO說已經把外送員脫序行為反映給平台客服，卻連續2次沒人回應，得到的只有罐頭訊息，「以後不敢用了，先好好處理你們的員工態度吧。」

網友紛紛留言，「他還好吧，有什麼毛病」、「素質真差」，還有網友表示，「這就台灣人寵出來的外送員啊，網路上一堆無腦挺外送員的，造成現在外送員一堆巨嬰，搞不清楚誰才是顧客」、「好想幫妳大聲斥責他哦」、「我是建議一律報警，警察來了就乖了。」

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