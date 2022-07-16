日本整骨師的正妹患者多　竟趁治療中猥褻肉體偷拍！比AV還誇張

▲整骨師的正妹患者多，竟趁治療中猥褻肉體偷拍！比AV情節更誇張。（翻自ekiten.jp）



圖文／鏡週刊

日本東京警方近日查獲一名28歲整骨師土谷仁志 ，利用為女病患復健整骨期間，對女病患猥褻肉體並偷拍，土谷也被警方依準強制猥褻罪，在昨日正式逮捕。

據《FNN新聞台》報導，一名20多歲女性在今年報案指出，她在2020年10月到土谷的診所進行整骨，但在治療期間「感到非常不舒服」。女子稱，土谷在施術期間，把手伸進她的衣服之後，開始猥褻並揉胸。另外警方也從網站評論中發現，不少女性病患留言稱：「在診療期間遭受到奇怪的肢體碰觸，以後不會再去了。」、「在沒有進行整骨的時候，也會亂摸手。」

警方獲報後做進一步調查，並到土谷的診所與家中搜索，並從他的手機中發現多段猥褻影片，而且疑似採用偷拍的方式錄影。警方研判，土谷將手機放在胸前的醫療服口袋，進行偷拍。警方也形容部分畫面，包括土谷將病患的衣服捲起，手伸進內褲裡，還有摸胸等猥褻行為。

警方指出，土谷的影片中有拍到報案的女性，另外還有其他女受害者也入鏡。據悉土谷遭逮捕後否認犯行，還稱是「受病患拜託」，目前全案已進入司法程序偵辦中。此外，從土谷經營的整骨診所頁面中，可以看到不少正妹都曾經是他的病患。





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