台灣第一家711！神人整理4大「特別意義門市」　網喊1間必須去

▲統一企業集團7-ELEVEN亞洲第1萬間店落腳台南安平。（圖／資料照）

網搜小組／閔文昱報導

亞洲第1萬家7-11「亞萬門市」日前於台南安平開幕，除了以鑽石概念打造內外觀，更設置眾多專區，吸引許多民眾朝聖。對此，有網友也整理出台灣其他間具有特別意義的門市，像是「台灣第一間7-11」、「全台海拔最高7-11」等，吸引不少網友關注。

一名網友在Dcard以「這幾間7-11你有去過嗎？」為題發文表示，現在台灣人應該每天都會去一次超商，而他自己是屬於小七派，因此也特別整理以下一些具有特別意義的門市，好奇「不知道大家去過幾間～大家還知道哪些有趣的分店嗎？」

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第一萬家門市：台南亞萬門市

原PO首先介紹最新開幕的亞萬門市，他趁著這幾天開幕實際造訪參觀，發現這間超商屬於超級門市，除了包含cold stone、21世紀烤雞、MisterDonut等餐飲品牌外，還有新的咖啡品牌不可思議咖啡，跟美妝品牌K.seren，「快要跟百貨公司差不多了，未來應該也會成為安平區的新地標，相信裡面的店員應該也要非常厲害。」

第一家門市：台北長安門市

原PO接著介紹「天字第一號門市」長安門市，這間台灣第一間7-11於1980年2月開幕，距今已經42年，1983年開始24小時服務，擴大服務夜生活豐富的林森、長安商圈，「比較可惜的是現在的長安門市，已經不是當年的原址了，為了擴大營業搬遷到隔壁，並改名叫鑫長安門市，雖然看起來跟普通的的門市差不多，但卻有其獨特的歷史意義。」

▲711台北長安門市。（圖／翻攝自Google Map）

全台海拔最高門市：嘉義神木門市

原PO指出，神木門市海拔2200公尺，不僅是全台最高的7-11，也是最高的便利商店，店面裝飾上使用了鄒族的圖騰、意象，是入住飯店、觀看日出前必去補貨的便利商店，「其中最大的特色就是因為氣壓影響，所有洋芋片包裝都會脹得鼓鼓的非常可愛。」

▲711嘉義神木門市。（圖／翻攝自Google Map）

2021年最多人搜尋的門市：彰化東崎門市

原PO分享，東崎門市是2021年Google街景搜尋排行第一的7-11，但原因至今似乎仍是一個謎。他搜尋在地鄉民說法，認為可能是因為東崎門市是在福興鄉、鹿港鎮與秀水鄉3個鄉鎮的交界，「不管是要約見面，還是告知旅客公車站位置，都是報這家7-11，可能因此成為搜尋最高的門市？」

▲711東崎門市。（圖／翻攝Google Maps）

原PO最後也補充，根據2021年統計資料，全台目前已有6296家7-11分店，而全台368個鄉鎮區中，新北市板橋區共有134家門市，是有最多門市的地區。

貼文一曝光，馬上吸引不少網友關注，紛紛留言「神木門市必須去過吧」、「最常用來取店名的字是鑫」、「東引門市，有人去過嗎」、「7-11海豚彎門市，去墾丁必定經過的」、「台南的陽光城門市，7-11樓上就是職棒球隊統一獅的球員宿舍」、「台東的金倫門市也很值得去」、「屏東的萬金門市！超漂亮」。

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