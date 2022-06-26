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西門町醉漢稱超商經營線上博弈　再嗆「挑戰警察權威」下場慘

▲呂男酒後稱7-11超商經營線上博弈、警方到場後又稱要挑戰警查權威，遭警帶回保護管束。（圖／記者張君豪翻攝）

▲呂男酒後稱7-11超商經營線上博弈、警方到場後又稱要挑戰警查權威，遭警帶回保護管束。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

6月23日晚間19時許，台北市萬華區西門町長沙街二段內7-11超商有酒客徘徊鬧事，造成店員和消費者困擾，警方獲報趕到現場後，發現呂姓醉漢因飲酒過量不斷在店內咆哮，見到警員到場，還稱這間超商「經營線上博弈」，甚至要求到場警員逮捕店員和店內消費者。

▲呂男酒後稱7-11超商經營線上博弈、警方到場後又稱要挑戰警查權威，遭警帶回保護管束。（圖／記者張君豪翻攝）

▲呂男酒後稱7-11超商經營線上博弈、警方到場後又稱要挑戰警查權威，遭警帶回保護管束。（圖／記者張君豪翻攝）

西門町所警員獲報後到場發現，呂男言行已嚴重影響店家經營，勸說立即離開超商返家休息，店家也不願跟醉漢酒後言語計較，兩名警員將呂請出超商店外後勸呂返家，不料呂男頻頻嗆警，甚至揚言「要挑戰警察權威」。

警方見其飲酒言行瘋狂，恐傷害別人，立刻依《警察職權行使法》第19條規定，對其實施保護管束，但過程中呂男掙扎反抗，警方無奈，以強制力將他壓制上銬管束。

萬華警方呼籲，民眾飲酒應適度並避免影響他人，如有任何脫序行為，警方必定以強制力介入，適時管束或逮捕，請民眾勿以身試法。

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