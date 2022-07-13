手機降價榜出爐！SONY旗艦機皇降1.2萬　iPhone也入榜

▲SONY Xperia Pro I降幅達萬元。（圖／傑昇通信提供）

記者陳俐穎／綜合報導

連鎖通訊廠商傑昇通信公布2022年第二季的手機計價榜單，榜單中可以看到，降價幅度最大的是類單等級的SONY Xperia Pro I，降幅高達1.2萬，而三星CP值機種Galaxy A53也降價高達5550元，萬元有找就可以帶回家，此外iPhone 12 mini（128G）也名列第三，降價幅度達5510元。

這份降價排行室統計2022年4月1日到6月30日門市手機銷售價格，傑昇通信表示，第二季總降幅與季降幅範圍恰好都在10%~37%不等。傑昇通信認為，市場滾動加速，同期新機角逐已讓消費者難以選擇，反觀第二季降價榜機型平均降幅3成左右，新舊機型交會下，消費者直覺偏向利多，競爭力變得更殘酷。

▲第二季手機降價榜單。（圖／傑昇通信提供）

傑昇通信表示，許多喜愛攝影的人，都在等SONY Xperia Pro I甜甜價，即使是去年年底上市的機型，規格仍頗具號召力，目前通路價格已降25%，有興趣的消費者不妨可先做參考。

第二季降價榜上占四席最多的品牌三星，自改變Galaxy A系列的產品策略，讓中階手機也搭旗艦功能後，銷量一飛衝天。而第二季降價榜上降幅37%最多的就是Galaxy A53（8G+128G），而A53（8G+256G）、A33（8G+128G）及A33（6G+128G）也都有逾三成的降幅，萬元內就能入手，更讓消費者趨之若鶩。