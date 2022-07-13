　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

手機降價榜出爐！SONY旗艦機皇降1.2萬　iPhone也入榜

▲SONY Xperia Pro I降幅達萬元。（圖／傑昇通信提供）

▲SONY Xperia Pro I降幅達萬元。（圖／傑昇通信提供）

記者陳俐穎／綜合報導

連鎖通訊廠商傑昇通信公布2022年第二季的手機計價榜單，榜單中可以看到，降價幅度最大的是類單等級的SONY Xperia Pro I，降幅高達1.2萬，而三星CP值機種Galaxy A53也降價高達5550元，萬元有找就可以帶回家，此外iPhone 12 mini（128G）也名列第三，降價幅度達5510元。

這份降價排行室統計2022年4月1日到6月30日門市手機銷售價格，傑昇通信表示，第二季總降幅與季降幅範圍恰好都在10%~37%不等。傑昇通信認為，市場滾動加速，同期新機角逐已讓消費者難以選擇，反觀第二季降價榜機型平均降幅3成左右，新舊機型交會下，消費者直覺偏向利多，競爭力變得更殘酷。

▲第二季手機降價榜單。（圖／傑昇通信提供）

▲第二季手機降價榜單。（圖／傑昇通信提供）

傑昇通信表示，許多喜愛攝影的人，都在等SONY Xperia Pro I甜甜價，即使是去年年底上市的機型，規格仍頗具號召力，目前通路價格已降25%，有興趣的消費者不妨可先做參考。

第二季降價榜上占四席最多的品牌三星，自改變Galaxy A系列的產品策略，讓中階手機也搭旗艦功能後，銷量一飛衝天。而第二季降價榜上降幅37%最多的就是Galaxy A53（8G+128G），而A53（8G+256G）、A33（8G+128G）及A33（6G+128G）也都有逾三成的降幅，萬元內就能入手，更讓消費者趨之若鶩。

►墾丁夏都沙灘酒店住宿下殺5.6折！夏日旅行衝一波

ET快訊
快訊／國道死亡車禍！馬自達慘成廢鐵　駕駛身亡
安倍「最後的演講」影片曝！　日網全看哭：明天我會再努力的
火光照亮半座島！　小蘭嶼「火燒島」真相曝光
快訊／彰化確診童「痛到敲頭」發現腦瘤！　宣告不治
蔡炳坤腦中風「出血嚴重」開顱！　醫估恐留「這後遺症」
快訊／國安基金護盤！台股大漲逾400點　 台積電飆至470
林志玲上通告「2集天價酬勞曝光」　陸公司拖欠4年付不出來GG
女師偷吃小王「重置iPhone忘做1事」　夫見雲端綠光照怒了

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

手機降價榜出爐！SONY旗艦機皇降1.2萬　iPhone也入榜

日媒報Nikon停止生產DSLR單眼相機！　公司聲明：純屬臆測

攝影黨有福了！　這支攝錄神機直降1.2萬元

台灣大推新家用網路優惠　1G光纖上網限時特價

蘋果iOS 16暗藏「15年彩蛋」！「小丑魚」致敬初代iPhone跟賈伯斯

玩遊戲更真實、支援PS5　SONY新款電競耳機在台上市

蘋果在這國iPad、iPhone不能賣了　只因違反這件事

iOS 16公測版來了！全新鎖定螢幕、訊息功能搶先體驗

比iPhone 14更貴！全新Apple Watch全系列價格曝光

冷氣窗成「景觀玻璃屋」貓兄妹每天享受無敵美景

炎亞綸狂激「直播洗澡」觀看數直升　鬼鬼真的脫衣...他怕爆：不要！

葛斯齊爆蕭亞軒「靠戀愛維持熱度」　約會柯震東「放消息給狗仔」博版面

安倍靈車繞行「最後巡禮」　妻淚憶：那天才一起吃早餐

河南1780億存款被消失　3千儲戶抗議求助美使館

《我們離婚了2》ELI選擇離開　前妻爆哭⋯6歲兒子緊抱安慰

他聽關門聲以為老婆出門　嗨唱改編版《愛你》狂抱怨

Karina自己吃3包泡麵：裡面很寬敞！　aespa Winter治打嗝…變青蛙了XD

妹子玩溜滑梯發出羊叫聲　魔性「咩」聲朋友全笑歪

醉漢闖社區尿尿倒停車場入口　住戶返家輾斃過失致死送辦！

手機降價榜出爐！SONY旗艦機皇降1.2萬　iPhone也入榜

日媒報Nikon停止生產DSLR單眼相機！　公司聲明：純屬臆測

攝影黨有福了！　這支攝錄神機直降1.2萬元

台灣大推新家用網路優惠　1G光纖上網限時特價

蘋果iOS 16暗藏「15年彩蛋」！「小丑魚」致敬初代iPhone跟賈伯斯

玩遊戲更真實、支援PS5　SONY新款電競耳機在台上市

蘋果在這國iPad、iPhone不能賣了　只因違反這件事

iOS 16公測版來了！全新鎖定螢幕、訊息功能搶先體驗

比iPhone 14更貴！全新Apple Watch全系列價格曝光

嘉義縣政府社區治安研習觀摩活動　整合社區資源維護治安

捕獲野生男神「扮觀光客」逛西門町！被拍4照…女粉羞爆：本人好帥

台股下半年反彈安了？分析師：國安基金非萬靈丹　仍需小心4大情境

國3南向4車連撞1死2傷！馬自達遭夾擊慘成廢鐵　駕駛送醫不治

費城人重砲史瓦伯、國民強打索托　挑戰全壘打大賽

半夜3點「站路中央吵架」　男女雙雙被卡車撞死！血屍躺大街

汪洋會見新黨吳成典　籲「兩岸一起促進融合發展」

內湖私房景點！免費戲水池、極限運動場玩滑板　還能賞飛機呼嘯而過

中華女壘世運會4強賽不敵日本 14日爭銅

戴資穎「台將內戰」直落二擊敗白馭珀　晉級新加坡賽16強

遙控器按摩布偶貓爽歪　張嘴露ㄎ一ㄤ臉像有吸

3C家電熱門新聞

比iPhone 14更貴！全新Apple Watch全系列價格曝光

日媒報Nikon停止生產DSLR單眼相機！　公司聲明：純屬臆測

起售價增3000元！iPhone 14系列爆料盤點　鏡頭、螢幕都升級

蘋果iOS 16暗藏「15年彩蛋」　致敬賈伯斯

攝影黨有福了！　這支攝錄神機直降萬元以上

蘋果在這國iPad、iPhone不能賣了　只因違反這件事

iOS 16公測版來了！全新鎖定螢幕、訊息功能搶先體驗

LINE必備「9種功能」一次看

SONY旗艦機皇降1.2萬　iPhone也入榜

「斷頭」MacBook都有人買？　網友DIY變「類Mac Mini」直呼CP值超高

求消暑「涼夏家電」酷涼神救援

台灣大推新家用網路優惠　1G光纖上網限時特價

新款Apple Watch 8瞄準極限運動員　外媒曝光售價

LINE新版本「這2優化」最有感！　1功能安卓搶先用

更多熱門

相關新聞

他怨「iPhone展示機」比自己手機好　網點出關鍵

他怨「iPhone展示機」比自己手機好　網點出關鍵

別人的都比較好用？一名網友表示，自己在商場滑iPhone展示機時覺得「很流暢」，但一買回家就發現自己的手機有卡卡的感覺，詢問網友是不是「哪裡沒設定好」，引發網友熱議，被網友笑稱「房子樣品屋也看起來比較舒服」。

攝影黨有福了！　這支攝錄神機直降萬元以上

攝影黨有福了！　這支攝錄神機直降萬元以上

蘋果iOS 16暗藏「15年彩蛋」　致敬賈伯斯

蘋果iOS 16暗藏「15年彩蛋」　致敬賈伯斯

玩遊戲更真實、支援PS5　SONY新款電競耳機在台上市

玩遊戲更真實、支援PS5　SONY新款電競耳機在台上市

iPhone無法充電怎麼辦？外媒6招教你排解問題

iPhone無法充電怎麼辦？外媒6招教你排解問題

關鍵字：

iPhoneSONY

讀者迴響

熱門新聞

今雨區擴大！最新成颱機率曝　劇烈天氣要來了

國安基金入場護盤！專挑10檔股票「買4次賺4次」

沒開冷氣！內行靠「1神物」：涼到靠北又助眠

姊弟一起刮陰毛！他幫做羞羞1事

長庚醫偷吃護理師　她竟墮胎要「接客還債」

「大哥！他死了啦」獨居男陳屍床上

去台南拜到陰廟！她回家估狗嚇傻：消失了

熊熊男友約會突消失…驚見「帶妹進廁所辦事」！

《全明星4》怪物新人爆是182cm男星！

服飾店2女互毆！短裙妹沒穿內褲被揍到噴屎

復航空難唯一倖存空姐　宣布參選議員

本土劇床戲播出「尺度太大急打馬賽克」！

半夜找嘸車主「汽車被公主抱」　內行驚：完蛋了　

和尪吵架！她怒戰2前男友：又不是第一次了

彰化確診男童「痛到敲頭」！腦瘤開刀等奇蹟

更多

最夯影音

更多
冷氣窗成「景觀玻璃屋」貓兄妹每天享受無敵美景

冷氣窗成「景觀玻璃屋」貓兄妹每天享受無敵美景
炎亞綸狂激「直播洗澡」觀看數直升　鬼鬼真的脫衣...他怕爆：不要！

炎亞綸狂激「直播洗澡」觀看數直升　鬼鬼真的脫衣...他怕爆：不要！

葛斯齊爆蕭亞軒「靠戀愛維持熱度」　約會柯震東「放消息給狗仔」博版面

葛斯齊爆蕭亞軒「靠戀愛維持熱度」　約會柯震東「放消息給狗仔」博版面

安倍靈車繞行「最後巡禮」　妻淚憶：那天才一起吃早餐

安倍靈車繞行「最後巡禮」　妻淚憶：那天才一起吃早餐

河南1780億存款被消失　3千儲戶抗議求助美使館

河南1780億存款被消失　3千儲戶抗議求助美使館

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面