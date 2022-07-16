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集點送市場好禮！　「2022新北好市節」今明2天板橋府中登場

▲▼ 新北市長侯友宜出席新北好市節 。（圖／新北市政府提供）

▲侯友宜出席新北好市節 。（圖／新北市政府提供，下同）

記者崔至雲／新北報導

「新北好市節-城韻好市」因疫情停辦一年後，今、明兩天盛大回歸。市長侯友宜16日表示，110年的新北加倍券已為適用範圍帶動超過5億5400萬元，使用率近百分百，顯示市民朋友已迫不及待回歸過去生活，希望透過這次的活動，民眾可以吃吃美食，還可以逛市場集點抽好禮。

「2022新北好市節-城韻好市」於7月16、17日上午11時至下午7時在板橋府中捷運站1、2號出口對面廣場及行人徒步區登場。

侯友宜今天出席活動提到，近年除防疫外，仍持續推動市政，110年的新北加倍券已為適用範圍帶動超過5億5400萬元，使用率近百分百，顯示市民朋友已迫不及待回歸過去生活。他並現場抽出5名幸運民眾，每人加碼獲得千元買菜金。

▲▼ 新北市長侯友宜出席新北好市節 。（圖／新北市政府提供）

侯友宜說，為持續促進經濟、帶動消費，今年在剛完工的板橋府中「非常熱區」行人徒步區舉辦新北好市節，讓大家用不同方式認識新北及市場。

侯友宜還說，他是市場長大的孩子，所以對市場環境改造非常關心，7月1日五股首座公有市場剛開幕，許多年輕人進駐，下半年還有鶯歌美食廣場、樹林保安市場及三重中央市場都即將改造完成，期望透過改變，讓傳統市場再度蓬勃發展，在現代環境找到新定位。

「2022新北好市節-城韻好市」集結新北各區公有市場優質攤商共30攤齊聚，規劃「美食區」及「百貨區」，除有懷舊美食草仔粿、龍鳳腿及各式滷味外，還有料理現流海產粥及功夫叻沙麵，更推出近期流行的輕食，包含藜麥系列輕食便當、100%胚芽米手工蛋捲、用料實在的手工蛋糕及餅乾，以及新鮮現打的營養果汁等。此外，現場還有文青商品如園藝小物及手作零錢包。

▲▼ 新北市長侯友宜出席新北好市節 。（圖／新北市政府提供）

市場處補充，「2022新北好市節」展售至明(17)日下午7點止，現場還有「好市集樂趣」集點送市場商品兌換券、「菜市韻味」市場特展、「好市製作工坊」親子DIY體驗課程，以及舞臺趣味競賽等，另特別邀請靈魂沙發及芒果醬Mango Jump樂團助陣，邀請市民朋友來到板橋府中感受市場美食韻味，同時體驗市場的不同面貌。

市場處說，現場攤位可以現金及「市場消費券」消費，歡迎大家做好防疫到現場一起吃喝玩樂。相關活動內容及更多好康優惠請上「新北好市生活學」或「來新北逛菜市」臉書粉絲專頁。

▲▼ 新北市長侯友宜出席新北好市節 。（圖／新北市政府提供）

▲▼ 新北市長侯友宜出席新北好市節 。（圖／新北市政府提供）
 

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