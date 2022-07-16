屏東縣+893！Omicron變異株來勢洶洶　衛生局:民眾接種完整疫苗

▲屏東火車站施打疫苗 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣今(16)日新增893例本土確診個案，縣衛生局今日上午於屏東火車站及33鄉鎮衛生所開設莫德納疫苗施打站；火車站施打122人、33鄉鎮衛生所施打677人，共計799人。提醒民眾接種疫苗後多喝水並留意身體狀況，如有持續發燒超過48小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，應儘速就醫釐清原因。

縣長潘孟安今日早上參加防治登革熱誓師大會致詞時表示，雖然近期疫情較為趨緩，但是疫苗的接種刻不容緩，為讓民眾方便施打，縣府於每週假日都開設火車站疫苗隨到隨打；各鄉鎮衛生所及合約醫療院所也持續提供疫苗接種服務，不論是6個月以上的嬰兒或是各年齡層的鄉親，都有合適的劑量及疫苗品牌可以選擇，提醒民眾將疫苗打好打滿，保護自己及家人。

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衛生局表示，中央昨(15)日公布國內檢驗出1例Omicron BA.5本土社區感染個案，疑似為家庭群聚，目前感染源不明。衛生局提醒這是變異株進入社區感染的警訊，呼籲縣民接種疫苗是避免感染及降低感染重症、住院或死亡風險最有效的方法，民眾可至衛生局官網查詢相關接種資訊，挑選方便的接種地點就近接種。

此外，提醒請民眾前往接種疫苗時，應備妥健保卡或其他可證明身分的證件，如為接種第2劑或追加劑COVID-19疫苗者，記得攜帶小黃卡，並主動告知過往疫苗接種史，以利醫師評估。