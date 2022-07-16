獨／李鴻淵躲這裡洗血跡　養生館5度改名...曾被查獲色情按摩

▲▼南投槍手李鴻淵行凶後當時睡在養生會館302包廂，該會館5度換人改名，警方嚴格查緝色情，日前還強制拆除私娼寮。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

犯下南投4死1傷行刑式槍殺案的嫌犯李鴻淵藏匿的養生會館，曾在2018年8月被警方查獲從事色情按摩抓了7人，後來5度換負責人、換店名，重新營業，目前招牌變更為龍亨養生館，但還在申請變更營業登記。

李鴻淵前晚行凶後騎乘機車逃逸，把機車丟棄在中投公路下方，搭乘計程車離去，為了避免被警方鎖定，沿路故意製造斷點，搭一段計程車就下車，而且刻意走騎樓、小巷，走了一段路後再坐另輛計程車，直到第5輛車停在養生會館前50公尺，他才下車走路進入會館，從案發到進入會館花了2個多小時，就是一再走走停停。

該養生會館目前叫東京美容養生館，原名是夏龍灣SPA美容會館，2018年更名為九龍城美容會館，2020年又改回東京美容會館，2018年8月遭立人派出所查獲色情按摩1件7人，負責人和消費者分依妨害風化及社會秩序維護法偵辦，現場招牌又變更為龍亨養生館，但還在申請變更營業登記中。

養生會館內部是半套的色情按摩，2、3樓各有3間包廂營業，4樓裝修，5樓增建鐵皮屋提供給越籍小姐住宿，李嫌當晚住在302，從帳簿上發現沒有小姐到302服務的紀錄，李嫌當時應該沒有心情叫小姐紓壓，小姐們都是中午12點營業，李嫌也不可能在上午叫小姐，警方攻堅時，在5樓只發現2名越籍女子睡覺，生意顯然不佳。

二分局警方表示，轄內2018年列管31家養生會館，經大力掃蕩，今年還有22家，減少9家，例如今年4月強制拆除精武路私娼寮，6月30日也查獲養生館色情按摩，帶回嫌犯及關係人55人，偵訊後全依法移送偵辦，未來將持續加強蒐證查緝不法，並結合市府團隊聯合稽查，擴大取締成效，絕不容許不法行為危害社會秩序，以維護市民安居生活。