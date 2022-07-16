吊車鋼索斷裂！33噸巨石砸死工人　花蓮港曝肇因「要求檢討」

▲花蓮港巨石掉落砸死工人。（圖／記者柯政誟翻攝）

記者李姿慧／台北報導

花蓮港第14號碼頭7/2傳出死亡工安事故，吊掛33噸重的巨型石材的機具鋼索斷裂，巨石瞬間落下，下方一名63歲夏姓工人閃避不及，當即被砸死，屍身血肉模糊、斷成兩截。對此台灣港務公司花蓮港務分公司總經理王派峰表示，經查民間業者吊掛作業鋼索摩擦船邊致斷裂，已要求檢討標準作業流程，不得再發生。

該起重大工安事故發生在7/2，機具吊掛方形巨石過程中突然高速下墜，夏男閃避不及當場被砸中慘死，現場工人試圖吊起巨石救人，當時夏男已沒有氣息，石材移開後，遺體斷成兩截，下身被砸成肉泥，畫面令人不忍。

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王派峰表示，該事件為7/2同茂七號輪花崗石卸載輪船，委託花港起卸公司進行花崗石卸船作業，結果起卸公司作業時，鋼索摩擦到船邊發生斷裂，石頭傾倒，一名工人在底下閃避不及被壓死，當天已要求停止作業，並通報職安單位檢查，發現該吊掛作業有需要加強和改善處，SOP標準作業程序也需要檢討，7/3經檢察官和職安單位勘查完成，檢察官同意復工，該裝卸輪船也已經出港。

王派峰強調，花蓮港已要求民間裝卸公司提出檢討報告，未來職安單位也會督導改善，希望不要再發生。