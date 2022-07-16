少女險被性侵！爸上前痛毆渣男　他竟組「球棒隊」砸屋洩憤

▲小方爸氣得毆打許男，被砸屋報復。（示意圖／免費圖庫pixabay）



記者崔子柔／綜合報導

花蓮一名許姓男子去年12月和年僅歲的女友小方（化名）分手後，多次約小方談復合，被拒絕後竟企圖性侵，小方父親得知後痛毆許男一頓，許男因此心生不滿，揪了4名惡少到其家中砸雞蛋叫囂。許男因猥褻、性侵未遂及強暴脅迫罪，遭判2年6月徒刑。

根據判決書內容，許男去年12月23日不顧小方反對，強行吸吮其胸部及撫摸陰蒂猥褻得逞，隔天竟又企圖性侵，直到小方強力反抗才作罷，小方父親知情後，氣得將許男痛毆一頓。

許男被打後懷恨在心，幾天後找了另4名男子一同前往小方爸住處，不顧當時進入深夜，周遭住戶皆已休息，其中一名男子仍上前叫囂說「今天有到我們公司打人嗎？」，小方爸則回「他強姦我女兒耶」，許男等人則朝其住處丟雞蛋喊「強姦你媽，x你xxx」，更持棍棒闖入屋內將窗戶砸碎，直到鄰居被吵醒上前關心後才停手。

許男父親事後到警局提告，警方追查發現許男找來的四名男子中，其中一人未成年，另有一人通緝在逃。法官近日判決指出，許男不尊重小方身體，行為將造成其長期陰影，依強制猥褻罪處有期徒刑8月，另依強制性交未遂罪判刑有期徒刑1年6月，而糾眾攜帶武器聚集則犯強暴脅迫罪，處有期徒刑7月，共應執行有期徒刑2年6月。