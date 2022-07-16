館長曝開會紀錄「打臉焦糖」　健身業大罵三劑令：所有人都在靠北

▲館長曝開會紀錄「打臉焦糖」，健身同業大罵三劑令「不是我靠北，所有人都在靠北」。（圖／翻攝自館長直播）

記者趙蔡州／綜合報導

「焦糖哥哥」陳嘉行日前在臉書發文，鼓勵網友拿到動滋健身券後，可以去「館長」陳之漢的對手健身工廠消費，並暗酸館長「反正他認為蔡政府防疫做不好，應該也不想賺這些錢吧」。對此，館長15日在直播中曝光當初的開會記錄，表示當時所有健身房都在轟政府，強調「不是我靠北，所有人都在靠北」。

館長在15日的直播中表示，他前幾天再次遭到綠營網軍攻擊，說全台灣當時所有的健身房都接受三劑令，只有他經營的成吉思汗健身房在「靠北」，氣得他決定公布民進黨立委邱志偉4月27日與各大健身業者的開會紀錄，並點名「所有的綠網軍，還有焦糖趕快來看，我狠狠的打你的臉」。

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館長說，當時這一場三劑令衍生問題座談會，除了衛福部、教育部、體育署、新北、台中市健身房商業同業公會有派人出席外，包含世界健身俱樂部、全真瑜珈健身、健身工廠及他的成吉思汗健身房也都有派人參加，每位代表都有在現場簽名，「不是我在靠北，是所有人都在靠北，每一個人都在現場罵！」

▲其中一項結論寫著「三劑令莽撞施行，已造成各地健身房三至五成營業損失」。（圖／翻攝自館長直播）

館長指出會議的其中一項結論，內容寫著「三劑令莽撞施行，已造成各地健身房三至五成營業損失，甚或陷入『開門比關門還燒錢』困境，請指揮中心與教育部盡快研擬補償辦法」，而這個會議開完後，政府卻完全沒有動作，「我今天生氣，真的不是沒有原因的」、「我有實證在這裡，請問焦糖、綠營網軍你們有什麼」。

館長大罵，當初陳時中施實三劑令完全沒有配套，他們針對施行上的困難詢問問題時，問到三劑令都實施了一個月都沒有收到答案，完全就是想怎麼做就怎麼做，沒有給健身房業者足夠的緩衝時間、沒有任何配套措施，「今天我身為健身界比較有名的人，我替健身房同業，替自己發聲，難道我有錯嗎？」

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