檢警調亷高層首長座談　　邢泰釗：杜絕美、日槍擊暴力衍生效應

▲行政院長蘇貞昌在「111年地方公職人員選舉檢警調廉政高層首長選舉查察座談會」致詞 。（圖／最高檢察署提供，下同）

記者陳崑福／台北報導

最高檢察署今(15)日於警政署禮堂召開「111年地方公職人員選舉檢警調廉政高層首長選舉查察座談會」，會中邢泰釗檢察總長指示選舉查察工作，提出6項後疫情時代可能違反選罷法之刑事案件，其中包括美國、日本疫情期間的槍擊暴力事件所衍生之效應。

▲檢察總長邢泰釗。

這項座談會，行政院長蘇貞昌在會中做「「團隊合作掌握訊息，精準打擊賄選犯罪」的指示。

邢泰釗檢察總長在會中就後疫情時代可能違反選罷法之刑事案件進行分析：

(一)餐飲、旅遊類賄選可能減少，數位支付與物流配送可能作為賄選的管道。

(二)傳統直接發放現金方式可能改成統包方式辦理。即從「柱仔腳」變成「柱仔頭」。

(三)不實訊息勢必更為猖獗。

(四)關鍵時刻，可能出現利用DEEPFAKE技術進行違法競選。

(五)選舉賭盤將更為盛行。

(六)美國、日本疫情期間的槍擊暴力事件所衍生之效應。

隨後指示查賄的策略與作為：

(一)為達有效反賄選，以「中央廚房」方式陸續提供反賄選微電影，在全國各角落播映，以達嚇阻效果。

(二)鎖定重點對象，以80／20原則，部署人力，避免浪費司法資源。

(三)鼓勵民眾檢舉與妥善埋設地雷，有效查緝「數位支付」及「物流配送」賄選。

(四)參照偵辦參考準則，查辦不實訊息。

(五)黑函之認定，應審慎處理。

(六)迅速偵辦及鑑識利用DeepFake技術偽造之圖片、音軌及影片。

(七)全國同步查緝境外勢力與地下匯兌。

(八)應密切注意美國、日本近來槍擊暴力案件所衍生之效應，加強查緝槍枝。

(九)嚴查、速查選舉賭盤。

(十)查扣選票相關事宜。

(十一)超前部署地方議會正副議長與主席賄選事宜。

(十二)印發公職人員選舉罷免法偵查要領彙編分送各偵查機關。

(十三)編撰98～107年違反公職人員選舉罷免法無罪案例彙編。

他表示，政治與每一個人息息相關，任何人都無法置身事外，如果候選人透過買票等不正方法當選，將嚴重地影響政治秩序，也是貪污的開端，因此檢警調廉要讓民眾感受到政府堅定打擊賄選的決心，才能產生嚇阻的效果，營造乾淨的政治環境。