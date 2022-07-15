台東+327！新增1死亡病例　監測中機構仍暫停家屬探視

▲台東今日+327。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



台東縣15日新增327位確診者，304名民眾戶籍或居住地分在台東、23名為外縣市醫院通報。目前台東縣累計確診個案37138人、居隔者1186人。目前台東針對COVID-19確診者分流收治情況，截至7/14下午16點為止，住院收治人數為49、加強版集中檢疫所為42人、居家照護現管人數有2334人。

台東縣衛生局表示，今日1養護、1身障機構監測期滿結案，總計縣內尚有7養護、5監所、1身障機構群聚事件持續監控中，本日共新增19例確診個案。養護機構部分，新增14人確診(9住民、5員工)；監所新增5收容人；身障機構無新增。

另外，中央今日也公布台東有1例本土病例確診死亡個案，為86歲女性，已接種1劑新冠疫苗；有高血壓、肺部疾病病史。

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衛生局說明，除縣內醫療院所外，各地區衛生所針對快篩陽性民眾也提供假日遠距視訊判讀，掛號時間為上午九點至十一點，下午一點到三點；離島地區則是上午九點至晚上九點，提供鄉親假日服務，若有就醫需要，也可透過視訊看診或請親友代為領藥，相關訊息也請隨時注意台東衛生局粉絲專頁。各院所服務時間，其中，綠島及蘭嶼2離島7月16、17日2天均提供服務，另7/16(六)全天服務有成功、長濱、鹿野、海端、卑南、太麻里、達仁等衛生所。7/17(日)全天服務則有東河、池上、關山、延平、台東市、金峰、大武等衛生所。

新冠疫情雖有些趨緩，養護機構、監所均為團體生活，稍有不慎即容易造成群聚感染，台東目前共有8養護、5監所、2身障機構發生群聚，衛生局團隊持續監控、安排定期採檢，並積極為65歲以上長照機構住民接種第4劑疫苗，降低長輩中重症風險，而監測中機構暫停家屬探視，也請鄉親體諒與配合。