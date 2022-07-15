帶小孩來場夏日藝術季　免費參觀繪本漫畫動畫大集合

▲新光三越夏日藝術季今起登場，展出內容包括日本圖書泰斗「安野光雅」的數學圖書館等內容。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

暑假到來，不少家長為安排孩子的暑假生活傷腦筋，包括信誼基金會在內的文教基金會，聯合舉辦「夏日藝術季」活動，今（15日）起正式展開，共有五大主題展區，包括日本圖書泰斗「安野光雅」的數學圖書館等，還有小朋友熱愛的卡通「阿奇幼幼園同樂會」，今起開始開放親子一起免費觀賞，但統一採取線上報名，詳情請上活動官網。

邁入七月暑假，雖著疫情趨緩，家長傷腦筋該帶孩子去哪完，而「2022年新光三越夏日藝術季」今天起在新光三越南西店正式展開，活動由新光三越基金會、信誼基金會等單位聯合主辦，匯集繪本、漫畫、動畫等內容，還有60場親子活動，希望讓民眾將藝術生活化、生活藝術化。

[廣告]請繼續往下閱讀...

主辦單位表示，這次活動夏日藝術季共有分為五大主題展區，例如世界兒童繪畫巡迴展，共展出332件與眾不同的得獎作品，還有來自日本享譽國際的繪本作家安野光雅，推出「安野光雅、奇妙的數學世界」，還有以漫畫與廣告同時知名台灣的小莊老師，推出「斜槓漫畫家事件簿－小莊特展」，以及小朋友最愛的卡通「阿奇幼幼園同樂會」，以及「新藝商號－親子選物商店」，將台灣在地好物推薦。

負責「安野光雅、奇妙的數學世界」的信誼基金會營運長廖瑞文表示，信誼從2019年起參與夏日藝術季活動，以「大師經典」策展，結合大師、經典和遊戲，為孩子打造一次式沉浸互動體驗，將日本圖畫書泰斗「安野光雅」的圖畫書，轉換成易懂、好玩又具互動性的立體遊戲展，透過圖畫書遊戲，讓孩子和自己對話，主動探索與學習。

▲小朋友在「安野光雅」的數學圖書館內遊玩。（圖／記者許敏溶攝）

廖瑞文進一步說明，《進入數學世界的圖畫書》是信誼引進第一套世界經典圖畫書，至今剛好滿40年，這套數學圖畫書曾獲得「國際安徒生插畫大獎」，也是許多小孩的數學啟蒙寶典，今年策展特別以這套經典為主，搭配融合科學、數學、文學、建築等領域的《天動說》、《跳蚤市場》、《10個人快樂的搬家》等圖畫書，為親子規劃一場「找尋答案」的探索旅程。

主辦單位也提醒，展區採免費入場，但活動統一採線上報名，除了台北場次之外，還有台中場次跟高雄場次，詳細內容請民眾上官網查詢。