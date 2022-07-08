追殺小王畫面曝！日料老闆疑妻外遇勒死她　伴屍8小時第二波報仇

記者陳以昇、陳雕文／新北報導

新北市中和區一名日本料理店老闆懷疑妻子與一名常客有染，8日凌晨在家拿毛巾將其勒斃，接著在客廳坐了8小時，後來決定要找該名常客輸贏，因此跑回經營的日本料理店取生魚片刀，到常客上班的地方要求踹共，接著兩人發生爭執，常客為奪刀雙手遭割傷，整個驚險過程全被監視器拍下。

▲▼日本料理店老闆懷疑常客是小王，竟持生魚片刀行刺，驚險畫面全被監視器拍下。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼被懷疑是小王的常客，雙手血奪下生魚片刀。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，62歲的周姓男子與60歲的張姓妻子一起在永和福和路經營日本料理，54歲林男則是常客，總能跟夫妻倆有說有笑，但近期周男發現，妻子跟林男似乎私下還有聯繫，令他醋勁大發。

本月8日深夜，周男質問妻子還有沒有跟林男聯繫，妻子搖頭否認說，「沒有再聯繫了」但後來周男看到手機，發現妻子仍跟林男保持連絡，因此火大到浴室拿毛巾，衝向妻子勒住其頸部，後來周男見妻子已經沒有反應了才鬆開，這才發現自己下手太重，他先用毛巾蓋住老婆的臉，並坐在客廳冷靜，過了約8小時後，仍決定要找林男理論。

▲周男勒斃妻子後，在自家客廳待了8個小時，警方帶他回到現場還原案發經過。（圖／記者陳雕文攝）

周男先回店裡拿刀，用報紙包著再放進塑膠袋，再走到一棟辦公大樓門外致電林男，「給我下來！」隨後兩人在一樓開始對話，從監視器畫面可見，周男一邊問話一邊拿出藏在身後的刀，接著拔出就往林男的腹部狠刺，林男反應迅速，雙手抓著刀身，經過一番拉扯後，滿手是血的林男成功將刀奪下。

周男沒了主要武器，還想用腳踹、並用隨身小包揮擊，但都被林男躲過，周男這才罷手走去永和分局自首，「我殺了我太太」。稍早，警方帶著周男返回住處，還原犯案過程，至於詳細案情細節，還有待警方進一步調查釐清。

▼殺害妻子的林男頭低低，面對媒體問話不發一語。（圖／記者陳雕文攝）