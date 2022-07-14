店員拾獲皮夾！男「熱心轉交」　和女友吵架變卦...4萬元全吞了

▲陳姓男子自告奮勇向店員表示，可以將拾獲錢包交給派出所，未料陳男僅因和女友吵架，就突然變卦侵占錢包裡的現金。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pexels）



記者林冠吟／台中報導

台中一名陳姓男子去年凌晨和女友一起在便利商店喝酒聊天，過程中店員因撿獲一個藍色長夾，詢問是否為陳男等人所有，陳男先是否認，但也自告奮勇，向店員表示要將皮夾交給派出所，孰知，陳男在前往派出所的過程中和女友發生衝突，一氣之下竟選擇將皮夾內近4萬元的外幣和台幣全數拿走。法院審理後，依侵占遺失物罪，將陳判處罰金8000元。

判決書指出，去年4月某日凌晨4時許，陳男和女友、友人等3人一起在某便利商店喝酒聊天。過程中，店員因拾獲一個藍色長夾，因而前來詢問陳男等人，是否為他們所遺失，而錢包裡面除相關證件外，還有現金新台幣約2萬元與美金、人民幣各500元等外幣，總價值約新台幣4萬元。

陳男等人先是向店員表示錢包並非他們所遺失後，陳男還向店員自告奮勇，表示可以幫店員將皮夾拿至派出所失物招領，但幾人在前往派出所的過程中，陳男因故和女友發生口角衝突，竟突然變卦，將錢皮夾的錢財全數取出，再將皮夾隨意丟棄在公園附近。

而當失主發現皮夾不見，詢問超商未果後，緊急報警處理；事後也因為有路人撿到，主動交給警方物歸原主。

雖然失主聲稱，遺失的皮夾裡有台幣4、5萬，加上美金、人民幣、泰銖等外幣，合計大約10萬元，但台中地院審理後認定後遺失的皮夾內有美金、人民幣各500元與2萬元新台幣現金，總價將近4萬元台幣的現鈔，其餘則因失主無法舉證而無法認定。

法官審理後認為，由於陳男犯罪事實明確，審酌其有多次公共危險案件，明知拾獲失物應送交警察機關招領，但陳男卻僅因和女友細故爭吵，就直接侵占失物還將失物丟棄，考量他犯罪手段尚稱和平，部分財物也已被失主領回等來看，依侵占遺失物罪，判處陳男罰金8000元，同時沒收陳男犯罪所得。