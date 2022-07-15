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旅程幸福攻略大公開！掌握嗅覺記憶密碼　衣服上飄出香氣竟成「療癒神助手」

▲▼蘭諾,芳香豆,幸福。（圖／資料照）

▲HEBE用這招讓生活充滿幸福感。（圖／擷取自HEBE粉絲團

消費中心／綜合報導

夏日風光明媚，想帶著澎湃的熱情和朋友相約出遊，過程中少不了打卡美食、拍網美照紀錄旅程中的小確幸，但旅遊結束後很容易淡忘當初的幸福感，有網友分享「掌握旅程幸福」攻略，只要掌握嗅覺記憶，讓身上縈繞新鮮香氣就能讓美好記憶多停留久一點，網友解釋，嗅覺是有記憶的感官，旅途中微風一吹就聞到淡淡清新的香味，下次再聞到時立刻湧上「幸福記憶」，用這招為旅行帶來更多難忘的記憶，就連HEBE也用這招讓生活充滿幸福感，「我都用香氣來療癒自己」！

▲▼蘭諾,芳香豆,幸福。（圖／資料照）

▲衣服上飄出的淡淡香氣好療癒，「衣服都有淡淡的花果香氣，就像散步在優雅的花園一樣好幸福」。（圖／資料照，下同）

夏日的美是天然的，靜謐的山林彷彿時間靜止下來，路邊不知名的花草在步履中豐富旅程的色彩，一呼一吸之間伴隨著淡雅的玫瑰香氣，享受著既熟悉又陌生的感覺，就像自己完全融入在當下的所有一切，感受到心情轉折，如果生活的每天變得像當下一樣簡單，就能隨時感受到幸福快樂，拍照留念時一舉手就聞到身上的香氣，旅行結束後回到工作崗位，常常覺得疲累的時候聞到熟悉的香氣，立刻想起上次在旅途中這個「幸福香」，心情突然都好多了，沒想到這個味道成了「療癒應援神助手」，衣服飄出淡淡香氣感覺好療癒，「衣服都有淡淡的花果香氣，就像散步在優雅的花園一樣好幸福！」

▲▼蘭諾,芳香豆,幸福。（圖／資料照）

▲蘭諾芳香豆含有智慧鎖香膠囊，持香長達12週，也是日本女孩隨時隨地聞起來香香的訣竅。

想要讓衣物隨時飄出新鮮香氣，只要有蘭諾衣物芳香豆，衣服就會散發出舒服的香味，一整天都沈浸在幸福香，達到更持香效果的秘密，是因為芳香豆含有智慧鎖香膠囊，持香長達12週，也是日本女孩隨時隨地聞起來香香的訣竅，想當質感女孩必學這招，洗衣的時候，倒入洗衣精同時將芳香豆一起倒入洗衣槽，洗後會深入纖維鎖住香氣，摩擦衣物的同時慢慢釋放香味！

▲▼蘭諾,芳香豆,幸福。（圖／資料照）

▲洗衣的時候，倒入洗衣精同時將芳香豆一起倒入洗衣槽，洗後會深入纖維鎖住香氣，摩擦衣物的同時慢慢釋放香味！

國際頂尖調香師精心調製出台灣女生喜歡的香調，新包裝有五款新鮮香氣「甜花石榴香」、「清晨草木」、「晨曦玫瑰」，以及新增大自然般清新的木質調香氣「青檸紫羅蘭」和香甜水果茶般的「甜柔麝香」，每款如高級香氛一樣平均由9種不同香味構成多層次的前、中、後調，打開衣櫃時就像一座新鮮花園在眼前一般清新，蘭諾芳香豆沒有添加柔軟精、漂白劑，不僅各種衣物適用，用起來也很安心。

▲▼蘭諾,芳香豆,幸福。（圖／資料照）

▲每款如高級香氛一樣平均由9種不同香味構成多層次的前、中、後調，打開衣櫃時就像一座新鮮花園在眼前一般清新。

▲▼蘭諾,芳香豆,幸福。（圖／資料照）

▲大自然般清新的木質調香氣「青檸紫羅蘭」和香甜水果茶般的「甜柔麝香」。

生活中創造自己的幸福感，週末出遊「讓幸福香氣帶著走」，只要幫衣物增添花朵般新鮮的香味，外出時都有幸福香氛相伴，蘭諾衣物芳香豆可依喜好香味強弱調整用量，愉快出遊時聞到香氣喜悅更加乘！

蘭諾LENOR衣物芳香豆【全聯】限時特惠中！  
7/8-8/4瓶裝520mlx2女神香香價只要$498，7/8-7/21超值補充包455mlx2 $372

*摩擦衣物，即可釋放留香因子;據P&G內部實驗室測試​，衣櫃儲藏情況下，留香長達12週
*據Intage數據顯示，Lenor品牌在2018.1-2021.7期間​在日本織物護理市場市佔率最高​

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