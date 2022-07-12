偷情足跡遍及東亞！小三人夫高調築愛巢　妻撞見全裸抱睡超崩潰

▲阿健與朱女外遇愛得濃烈，不但甜蜜同居還飛出國到處玩，元配發現後怒告小三求償70萬。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso、Pixabay）



記者蔡怡萍／桃園報導

桃園一名已婚人夫阿健（化名）與朱姓小三愛到分不開，不但在外大膽同居，被元配李女逮到2人全裸抱睡後，不僅搬家繼續同居，兩人還多次共同出遊，不但台北、台南跑透透，甚至還飛到日本、韓國、大陸等地留下甜蜜回憶。李女不滿美好婚姻被毀，怒對小三求償70萬元，桃園地院審理後判賠30萬元，全案還可上訴。

李女主張，她與老公阿健2014年1月結婚，2019年7月28日時，她偶然撞見朱姓小三與老公在屋內全裸共睡，但2人姦情曝光後竟仍持續交往，甚至開始租屋每天出雙入對，兩人後來更直接帶著小三，住進自己在外買的房子，李女實在氣不過，憤而提告小三求償70萬元。

李女向法院提供老公手機內的照片，證明2人交往期間出遊興致濃厚，不但台北大稻埕、台南都有他們的足跡，2人還花大錢飛往韓國、日本、上海、南京等地旅遊，拍下許多親密照片，她強調身為配偶看見這些證據，精神受到非常大的痛苦，嚴重損害她婚姻的圓滿與配偶權。

阿健到案供稱，2018年10月帶老婆送貨給朱女時，還有向朱女介紹老婆認識，坦承自2018年12月開始交往，也發生性行為，多次搬家並同居，2人交往至2020年6月間才分手。

雖朱女辯稱她並不知道阿健已婚，但在照片等證據完備下，法官不採信她的說法，認定朱女在明知阿健有配偶情況下、仍同意與其交往，多次單獨出遊，互動親暱，有親吻、床上相擁等身體接觸，且出國時間、地點與阿健自述相符，侵害配偶權明確，判決朱女須賠李女30萬元，全案還可上訴。