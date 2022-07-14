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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

要陸委會認定「擾台」定義　柯文哲：我當總統「我的飛機也會過中線」

記者袁茵／台北報導

台北上海雙城論壇舉辦多年，但因近年來共機頻繁擾台，使兩岸關係緊張，讓台北市議會決議，若舉辦前共機、共艦持續擾台，該預算不得動支。由於台北市政府目前仍在準備雙城論壇，使民進黨台北市議員梁文傑質疑，超越海峽中線不算擾台嗎？台北市長柯文哲則直言，倘若自己當上總統，「我的飛機也會越過中線」。

柯文哲14日赴台北市議會進行施政報告，民進黨台北市議員梁文傑表示，今年一月協商預算時，對於秘書處城市論壇項目，議會有做出但書，倘若舉辦雙城論壇前共機、共艦持續擾台，兩岸氛圍不佳，則本預算不得動支，但現在是否還在商討舉辦？柯文哲回應，他凡事都有去向陸委會請示，而他的態度就是因為有衝突，兩岸才需要交流。

▲台北市長柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

梁文傑認為，這是當時議會的決議，如果共機共艦持續擾台，那預算不得動支，所以不論柯文哲的主張是什麼，客觀事實是7月至今共機擾台超過8次，且7月8日甚至越過海峽中線，除非柯文哲現在說兩岸氛圍很佳、共機共艦沒有持續擾台，就繼續辦理雙城論壇。

柯文哲堅稱，議會對於擾台定義沒有寫清楚，但自己凡事都有去問陸委會、跟陸委會報備，「我請陸委會出來說，如果今天不要辦，陸委會出來說『認定擾台』那就別辦，叫陸委會出來講啊！」聽聞柯文哲此番言論，使梁文傑有些驚訝地回應，這是全民都知道的事情，有沒有擾台還要陸委會出面認定嗎？

而台北市副市長黃珊珊則說，大陸事務幾乎都是台北市副市長蔡炳坤在負責，所以目前沒認定問題，重點是內容要跟陸委會報備。

梁文傑強調，該項預算編列在秘書處下面，每年大約139萬元，倘若柯文哲真的要辦，可以使用尚有3億6000萬元的二備金辦理，或是自己募款也可以，「不要跟我講擾台定義，擾台定義連3歲小孩都知道。」該項決議是透過政黨協商出來的，不只有民進黨主張，連國民黨、新黨也都主張，包括國民黨台北市長參選人蔣萬安都說，若共機擾台也不辦。

最後，梁文傑批評，如果柯文哲覺得共機穿越海峽中線不叫擾台，那也只能說佩服。不過，柯文哲卻突然說出，「我也鼓勵我們的飛機越過中線啊！我跟你講，我的飛機也會過中線，你放心，我當總統我的飛機也會過中線。」

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