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低潮時在山雲稻浪間充電！「池上藝術村」15位藝術家駐村聯展

▲「池上藝術村」自2015年起陸續邀請各地藝術家駐村，如今15位藝術家舉行聯展。（影／台灣好基金會提供）

記者林育綾／台東報導

飽滿的藝術能量，在台東池上大爆發，也顛覆人們對池上的既有印象！台灣好基金會認養老房子整修再利用，打造「池上藝術村」，從2015年起陸續邀請藝術家駐村，如今在池上穀倉藝術館舉行《寄情與召喚－池上藝術村駐村藝術家聯展》至11月，展出連續6年來、15位駐村藝術家共47幅作品。

▲▼「池上藝術村」自2015年起陸續邀請各地藝術家駐村，如今在池上穀倉藝術館舉行《寄情與召喚－池上藝術村駐村藝術家聯展》。（圖／記者林育綾攝）

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▲「池上藝術村」自2015年起陸續邀請各地藝術家駐村，如今在池上穀倉藝術館舉行《寄情與召喚－池上藝術村駐村藝術家聯展》。（圖／記者林育綾攝）

台灣好基金會在2015年起，認養萬安村和大埔村的老房子修整再利用，打造為「池上藝術村」，更邀請蔣勳擔任顧問及首位駐村藝術家，在美麗純樸的池上靜心創作。幾年來共有27位藝術家陸續抵達，除了沈澱下來與自我對話，也與自然環境連結，同時跟農民、在地居民、流浪貓們成為朋友，這些也成為他們創作的靈感和養分。

▲▼「池上藝術村」自2015年起陸續邀請各地藝術家駐村，如今在池上穀倉藝術館舉行《寄情與召喚－池上藝術村駐村藝術家聯展》。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「池上藝術村」自2015年起陸續邀請各地藝術家駐村，如今在池上穀倉藝術館舉行聯展。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「池上藝術村」自2015年起陸續邀請各地藝術家駐村，如今在池上穀倉藝術館舉行《寄情與召喚－池上藝術村駐村藝術家聯展》。（圖／記者林育綾攝）

台灣好基金會董事長柯文昌提到，台灣從來沒有一個鄉鎮，有這麼強烈的藝術表現，在小鄉鎮中迸發出來；當決定要深耕時，也覺得不該只是舉辦活動，因此在復華投信支持下認養閒置老房，打造「池上藝術村」，後來也受到富邦集團獨家贊助，原先計劃10年，後來延長為15年。而在尋找場地展出作品時，因緣際會認識在地推廣池上米的梁正賢，提供家族經營的老穀倉作為場地，讓這座「池上穀倉藝術館」徹頭徹尾由在地而生。

▲▼「池上藝術村」自2015年起陸續邀請各地藝術家駐村，如今在池上穀倉藝術館舉行《寄情與召喚－池上藝術村駐村藝術家聯展》。（圖／記者林育綾攝）

▲此次展覽，由出生於池上的藝術家劉永仁策展。（圖／記者林育綾攝）

此次展覽，由出生於池上的藝術家劉永仁策展，他求學時曾到義大利米蘭進修，後來回到台灣，如今看到故鄉成立藝術館特別激動，也決定以「池上藝術村」作為主視覺，呼應藝術家離開原本的舒適圈，從四面八方而來。他喜好以抽象形式，暖黃、橙色調來作畫，帶來抽象畫作品。

其中藝術家張蒼松以攝影、文字工作者、倡議者等多元身份在2018年進駐，原先駐村時間只有1個月，他卻主動延長為3年，造訪池上多達31次，不僅攝影，也跟第一線的農民們接觸和訪談，發現農政方面還有許多值得關注之處，更寫了上百篇手扎，也即將出書分享。他拍下農民在耕作時的手、腳，人體、泥土、作物、農具等相融的特寫鏡頭，令人觸動。

▲▼池上穀倉藝術館舉行《寄情與召喚－池上藝術村駐村藝術家聯展》。（圖／台灣好基金會提供）

▲張蒼松作品〈胼手胝足〉。（圖／台灣好基金會提供）

而藝術家范思琪利用常見的「原子筆」，畫下池上的「清涼月光」。她提到自己非常需要獨處，但原本的生活環境，周遭都是人，而前往池上前剛好經歷一波「大爆炸」並陷入低潮，因此一到池上，整整閉關2天不與人交談，2天後才開始出門，也發現自己跟大自然之間存有某種連結，甚至開始會跟山對話。

她特別喜愛池上晚間的夜色和月光，認為有種清涼、沈靜的感覺，因此將這感受畫下來，她提到「光會移動」，所以在作畫時，彷彿是跟著光的力量移動。

▲▼「池上藝術村」自2015年起陸續邀請各地藝術家駐村，如今在池上穀倉藝術館舉行《寄情與召喚－池上藝術村駐村藝術家聯展》。（圖／記者林育綾攝）

▲范思琪利用常見的「原子筆」，畫下池上的「清涼月光」和山景。（圖／記者林育綾攝）

▲▼池上穀倉藝術館舉行《寄情與召喚－池上藝術村駐村藝術家聯展》。（圖／台灣好基金會提供）

▲范思琪與山對話，畫下作品〈謝謝你都在〉。（圖／台灣好基金會提供）

其中還有雲門舞集經常御用的平面攝影師劉振祥，在2021年疫情爆發前駐村。他分享，當初收到駐村邀約時就想，自己已經來池上那麼多次，而大家對池上的既定印象就是稻浪、山雲美景，究竟還能呈現什麼畫面，是一般人看不到的？他決定挑戰不熟悉的空拍及錄像，最後挑選3幅平面空拍攝影和2錄像作品。

▲▼「池上藝術村」自2015年起陸續邀請各地藝術家駐村，如今在池上穀倉藝術館舉行《寄情與召喚－池上藝術村駐村藝術家聯展》。（圖／記者林育綾攝）

▲攝影師劉振祥透過空拍，呈現池上不為人知的一面。（圖／記者林育綾攝）

他拍下池上「大坡池」空拍景色，才發現池子濕地生態十分豐富，很多植被，隨著不同季節還會有不同植物；另還有一幅秋收後的田野空拍，當中有一道宛如「F1賽道」般的痕跡，讓他感到相當有趣，因此特別將作品展出。

▲▼池上穀倉藝術館舉行《寄情與召喚－池上藝術村駐村藝術家聯展》。（圖／台灣好基金會提供）

▲劉振祥攝影作品〈秋成〉，拍下秋收後的田野間有農具留下宛如「F1賽道」的痕跡。（圖／台灣好基金會提供）

不少藝術家紛紛提到，來到池上前剛好經歷人生低潮，到這裡彷彿是為心靈排毒、充電，也產生創作能量。《寄情與召喚－池上藝術村駐村藝術家聯展》展出2015～2021年陸續應邀駐村池上的藝術家作品，包括：蔣勳、張蒼松、劉文瑄、范思琪、吳曉菁、馬克・尼爾森、牛俊強、葉仁焜、王新蓮、李屏宜、張宏彬、曾建穎、劉振祥、彭賢祥、劉永仁，共15位不同世代、跨領域藝術家；而創作形式涵蓋油畫、水彩、水墨畫、版畫、複合媒材、攝影、錄像等型態，共47件作品，即日起至11月6日為止在「池上穀倉藝術館」展出。

▲▼「池上藝術村」自2015年起陸續邀請各地藝術家駐村，如今在池上穀倉藝術館舉行《寄情與召喚－池上藝術村駐村藝術家聯展》。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「池上藝術村」自2015年起陸續邀請各地藝術家駐村，如今在池上穀倉藝術館舉行《寄情與召喚－池上藝術村駐村藝術家聯展》。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「池上藝術村」自2015年起陸續邀請各地藝術家駐村，如今在池上穀倉藝術館舉行《寄情與召喚－池上藝術村駐村藝術家聯展》。（圖／記者林育綾攝）

《寄情與召喚－池上藝術村駐村藝術家聯展》
 日期：即日起～2022年11月6日
地點：池上穀倉藝術館
地址：958台東縣池上鄉中西三路6號
時間：週三~週日10：30~17：30
電話：089-862089 

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