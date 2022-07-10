男闖三重遊戲店偷2片「往胯下塞」　店家看影像崩潰：藏那種地方

記者戴上容／新北報導

新北市三重區中正南路上一家電玩遊戲店日前失竊2片價值3780元遊戲片，店家回看監視影像，赫然發現是一位身形消瘦、身穿白衣的男子犯案，畫面中可見這名男子進到店面後，背對結帳區，迅速的抓了2片NS遊戲片就往褲檔胯下塞，店家憤而公布影像並報警，警方事後抓到這名28歲張姓男子，要求他赴警局說明。

▲ 男子偷竊2遊戲片往胯下塞 。（圖／店家授權提供）

疫情宅家，許多民眾選擇在家玩遊戲打發時間，新北市三重區中正南路上一間連鎖的遊戲電玩店，7日在臉書上公布影像並發文，「你知道這是什麼嗎，這就是你行竊的證據 」，內文指出，「昨日晚間7點56分，趁著小編忙於服務客人之際於店內行竊2片NS遊戲！！我們已調閱監視器，勸你早日自首，敢做敢當。」

「你的一舉一動我們看得清清楚楚。我們秉持相信客人，才都開放讓大家自由挑選遊戲不是讓你方便偷遊戲的。再次聲明，偷竊絕不寬恕！店內有多支攝影機伺候你，切勿以身試法！！」

畫面中清楚可見，這名男子從架上拿了2片遊戲片後，背對櫃檯，左右踏步，然後迅速的拉起衣、褲，把偷到的遊戲片放進胯下褲檔內，再迅速的把衣服整理後步出店家。

三重警方收到店家許姓男子的報案後，立即展開調查，經擴大調閱監視器、查訪住戶，目前已鎖定一名28歲張姓男子涉嫌犯案，後續將通知其到案說明，依法究辦。