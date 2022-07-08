社運名醫柳林瑋「有失雇主風範」　粉專小編提告誹謗結果出爐

▲柳林瑋被粉專離職小編控告妨害名譽，2度獲不起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

參與太陽花學運成名的柳林瑋，因與臉書粉專《MedPartner美的好朋友》爆發黑幕爭議，離職小編不滿遭柳林瑋發文批評「工作狀況不佳」，「以不當的方式，洩漏了團隊內部資訊」，控告柳等公司高層妨害名譽，台北地檢署歷經2次偵查，檢察官認為，柳林瑋發文雖有失雇主風範，但涉犯誹謗等罪嫌不足，8日處分不起訴柳等6人。

柳林瑋創設的臉書粉專《MedPartner美的好朋友》，以提供醫療專業知識在臉書擁有28萬粉絲，2019年遭當時即將離職的小編在粉專上爆料，指團隊從頭到尾只有柳林瑋1位醫師，而且背後還有許多財務、稅務黑幕，這篇爆料文隨即被刪除，但仍在其他粉專繼續流傳。

柳林瑋當時立即以直播方式解釋，並整理了3000多字的聲明文逐一反駁這位離職小編，其中針對小編表示自己是和柳林瑋吵架遭資遣，柳林瑋稱是小編「幾乎每天的工作量達不到自己答應的1/4」，「答應團隊要提出的相關企劃屢屢遲交，會議延後也不通知大家」，柳林瑋還指責小編洩漏並「扭曲」內部資訊。

被質疑的前小編不滿遭指為工作不利、洩密的人，控告柳林瑋和雪谷網路公司專案經理貢家宥、發言人吳端晏等6人涉嫌妨害名譽，台北地檢署原處分不起訴，經高檢再議發回要求繼續調查，檢察官再查認為，相關文章都是柳林瑋撰寫，和其他高層主管無關。

而柳林瑋的文章中沒有抽象謾罵，他對員工的工作表現本來就會有主觀評價，未指名道姓而發表2人的離職聲明，雖有失雇主風範，但無積極證據認為柳等人有觸犯公然侮辱及誹謗犯行，因此以罪嫌不足等理由，處分不起訴。