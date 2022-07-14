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交通小隊長騎警用機車餐敘　「耗費公帑29元」代價罰5千

▲屏東縣政府警察局購買新機車供員警使用 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲北市交警騎公務車去餐敘、回家，耗費公帑油錢29元獲緩起訴。（示意圖與本案無關／記者陳崑福翻攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市歐姓交通分隊小隊長，涉嫌在去年騎公務機車去和友人餐敘，再騎回家休息，前後行程共約42公里，耗費公帑開銷的油錢約29元，台北地檢署檢察官調查認為，歐姓小隊長違反公務車僅以公務使用為限的規定，依公務員假借職務機會背信罪，給予緩起訴處分，處分期間1年，代價是繳庫5000元，並接受法治教育4小時。

北市警局接獲舉發調查，歐姓小隊長是在2021年3月10日晚上7點多的時候，騎公務機車到台北市大同區某港式餐廳和友人聚餐，聚餐結束後，雖由同仁代為把機車騎回分局停放，但當天稍晚，約10點56時，又從分局把同輛公務機車騎回家休息。

檢察官接獲警方函送後，根據餐廳以及歐姓小隊長住處監視器畫面，以Google Map推估，歐姓小隊長騎車到餐廳距離約4公里，回家路程約38公里，再按照同型機車公告的平均油耗，以及中油在當月份的95無鉛最低油價計算，總共耗費1.08公升、29.268元的汽油。

依據「車輛管理手冊」、「警察機關公務車輛使用管理要點」，公務車僅以公務使用為限，不得有公車私用情形，檢察官認為歐姓小隊長的行為，害分局公帑不當支出，損害公庫財產，涉嫌《刑法》公務員假借職務機會故意犯背信罪，但考量歐姓小隊無前科，且犯後態度良好，造成損害不大等情況，給予緩刑自新機會。

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