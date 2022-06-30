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社會 社會焦點 保障人權

拿家族土地貸8.5億買保險　美麗華二代黃憲文判2年不准緩刑

▲▼法律，法治，法庭，司法，立法。（圖／視覺中國）

▲美麗華家族第一代習慣把合資購買土地的權狀交給代書保管，不會出現與私人地弄混的情形。（示意圖／視覺中國）

記者黃哲民／台北報導

台北美麗華家族第2代成員黃憲文將名下土地拿去貸款8.5億餘元，被家族其他成員發現他擅自挪用上一代合資購買、借名登記在他名下的土地，黃男挨告辯稱土地太多搞混了，卻又被抓包他涉以謊報權狀遺失再申請補發方式，規避代書的把關，台北地院查明黃男已還清貸款，今依背信罪判他2年徒刑，但考量他始終不認罪也沒和解，犯後毫無悔意，不准他緩刑，可上訴。

判決指出，黃憲文是在2018年到2019年間，將父親過世後移轉到他名下的部分土地，分批設定最高限額抵押權各5.4億元、2.5億餘元與2.2億餘元，實際取得8.5億餘元貸款，其中將近7.5億元用於購買個人保險。

但去年（2021年）黃男被堂姊等人發現，本案用來貸款的土地其實是上一代長輩們合資購買，只是借名登記給黃男，黃男無權擅自挪用。黃男挨告辯稱，有些土地是他自己的，有些是父親過世留給他的，筆數太多，他搞混了，因為急需處理稅務問題，才拿去抵押貸款。

不過檢方偵辦發現，黃男是以權狀遺失為由，向地政事務所申請補發這些抵押貸款土地的權狀，傳訊長期和美麗華家族合作的周姓代書，更查出美麗華家族第一代合資購地有個特別習慣，就是把權狀統一交給代書保管，不會交給借名登記的對象持有。

據悉，美麗華家族第一代大哥黃杏中帶著9名兄弟姊妹打拚事業，從磚瓦廠跨足百貨、飯店業，很早就有合資買地置產的習慣，外界曾估計美麗華家族光是擁有北市大直的土地，市價應破千億元，而美麗華家族第一代合資購買的土地，幾乎都是以借名方式，集中登記在少數家族成員名下，兄弟姊妹們另外記錄每筆土地的「大公」、「小公」等合資比例。

周姓代書證稱，黃男父親被借名登記的土地，多半位於新北市汐止區，黃男父親過世後辦理土地登記移轉，只要是屬於家族共有土地，這些權狀就不會交給黃男。檢方查明黃男自己也承認代書所說屬實，認定他以謊報遺失再申請補發權狀的方式規避代書把關，起訴他涉犯背信等罪嫌。

法官審理時，黃男把貸款還清，但仍舊否認犯罪，也沒跟家族成員和解取得原諒，法官認為黃男擔任土地借名登記的名義人，罔顧家族成員的信賴，擅自抵押貸款使土地有遭受拍賣的風險，危及共有人的權益，且犯後無悔意，今判他2年徒刑，且不給緩刑，還可上訴。

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