南湖東峰山頂名牌倒了！太管處曝真正原因　將儘速前往修復

▲南湖東峰日夜溫差大，時有狂風暴雨出現，且山頂岩石破碎裸露，山頂名牌已屹立十餘年而自然傾倒。（圖／太管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

太魯閣國家公園內南湖東峰山頂設有一等三角點及山頂名牌，是山友成功登頂拍照必備的打卡點。6月下旬時太管處接獲山友反映，山頂名牌6月下旬已出現傾斜現象，於7月11日傾倒。

太管處表示，該區域日夜溫差大，日照強烈，時有狂風暴雨出現，且東峰山頂岩石破碎裸露，山頂名牌在環境變異大的環境中屹立十餘年而自然傾倒，將備妥材料後將儘速派員前往修復。

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依據太魯閣國家公園區域內禁止事項第十點規定，「禁止破壞公眾物品與設施，經查屬實違反者將處以罰鍰新台幣3,000元整」；另依據國家公園法第27條規定，「違反本法規定，經依第24條至第26條規定處罰者，其損害部分應回復原狀；不能回復原狀或回復顯有重大困難者，應賠償其損害。前項負有恢復原狀之義務而不為者，得由國家公園管理處或命第三人代執行，並向義務人徵收費用。」，必要時會對該行為人求償。

▲南湖東峰海拔高度3637公尺，單程距離約為22.7公里，一般往、返約需3～4天，是百岳之一，也是熱門登山路線。



另依「太魯閣國家生態保護區及其他管制區入園申請注意事項」違反「國家公園法」第13條、「太魯閣國家公園區域內禁止事項」者記不予許可入園1年違規處分。太管處呼籲，請山友遵守相關規定，公共設施不應惡意破壞，並請山友共同協助監督管理。

太魯閣國家公園轄區寬廣、海拔落差大，相關山域設施興建及維護管理實屬不易，破壞公園內相關設施，不只造成管理維護之問題，如指標牌示、緊急救難維生等設備遭破壞，更對山友登山安全造成危害，亦增加山域救援人物力成本，太管處再次籲請山友，請共同維護國家公園珍貴生態景觀與登山服務設施，倘有發現設施毀損，請盡速通報本處，俾便本處派員巡查修復，提供山友安全及完善的登山體驗。

南湖東峰海拔高度3637公尺，單程距離約為22.7公里，一般往、返約需3～4天，是山友攀登南湖大山時習慣順道登臨的百岳之一，也是太魯閣國家公園內進階熱門登山路線。

