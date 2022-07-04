　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

Discovery節目主持人挨罵「敗類、靠夭」！怒告鄰居求償19萬

▲▼台北地方法院,台北地院,台北地檢署外貌萬用圖。(圖／資料照)

▲陳男遭當街謾罵敗類、靠夭，憤而提告求償。（圖／資料照）

記者莊智勝／台北報導

Discovery節目主持人陳姓男子控訴，日前與鄰居邱男因行車糾紛，竟遭辱罵「敗類、靠夭」等語，現場還有多名鄰居、民眾圍觀，陳因此認為名譽受損，提告進行求償，並依其臉書粉絲專頁有粉絲3萬8000人，以1人1元之5倍計數，求償精神撫慰金19萬元。台北地院審酌，陳男粉絲人數多寡，與賠償金額無涉，判處邱男應賠償新台幣5000元。可上訴。

判決書指出，陳男學經歷傲人，擁有台北大學行政經濟雙學位、奧地利INNSBRUCK 歐盟經濟體研究生、美國伊利諾州立大學企業管理、風險管理碩士、美國芝加哥債券選擇權交易研究所研究員等學歷，亦有美國JP MORGAN資產管理規劃、美國高盛產業研究員、Discovery節目主持人、美國特許金融分析師註冊、美國註冊專案管理師之經歷，還擁有多項理財、證券、期貨證書，並在臉書經營粉絲專頁，粉絲人數達3萬8000人。

110年12月2日下午，陳男因與鄰居邱男發生行車糾紛，竟遭邱辱罵「你就是敗類、你只會靠夭」等語，且現場還聚集多名鄰居、民眾圍觀，陳認為名譽遭受貶損，因此提出告訴，並以臉書粉絲人數為基準，以1人1元之5倍計數求償精神撫慰金19萬元。

對此，邱男辯稱，當天係因陳男所搭乘的車子違規停車，導致後面多輛車被擋住，他才上前告知其妨害交通，請駕駛移走。邱男表示，原本這不關乘客陳男的事，但因陳在車內口氣很囂張，他才會動怒飆罵；另一方面，邱男也否認糾集多人到現場觀看他罵陳男，也不同意賠償19萬元。

法官審酌，「敗類」一詞，係指敗壞本族類的人；而「靠夭」則是詛咒對方後嗣早死夭亡，以此指謫確實會造成人情緒不快，且在大街謾罵，可認陳男必然受有一定程度之精神痛苦，考量雙方智識程度，且邱男也當庭道歉，因此最終判賠5000元；而陳男依粉絲人數求償19萬元乃是不洽，逾越5000元外之範圍，不能允許。

►食品級材料做的「玩沙工具」下殺5.9折！瑞典品牌超安心

ET快訊
快訊／午後雷雨區擴大！　17縣市大雨特報
快訊／台中東區嚴重車禍！單車男遭撞飛「無生命跡象」
快訊／59萬劑兒童BNT抵台！　今年採購份數全數到貨
快訊／BA.4、BA.5暴增112例！　國內累計238例
快訊／中重症+167！2兒童加護救治中　3歲童併發MIS-C
快訊／本土23045「新北最多」！　各縣市分佈曝
快訊／1歲女童「嘴唇發紫、高燒抽搐」發病4天死亡！
快訊／病例、死亡數下降！今增69死　本土+23045
LIVE／幼兒莫德納何時到貨開打　指揮中心最新說明
桃園8歲女打BNT驟逝解剖　父悲訴「找出真相」
「謝謝你小戴！」　依瑟儂奪冠喊話好友了
快訊／台積電跌收440新低價！　台股下挫126點
失控片！「保時捷911」撞爆地檢署圍牆　車頭全毀
青青金主涉吸血20億！「兇版李毓芬」踢爆攻心話術

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台南安定工廠傳火警　鐵皮建物資源回收區起火

退休師遭詐一口氣要匯100萬　被警勸秒回家...隔天又再去

快訊／台中東區嚴重車禍！單車男路口遭撞飛　無生命跡象搶救中

Discovery節目主持人挨罵「敗類、靠夭」！怒告鄰居求償19萬

當街罵女警「你他媽的」無罪　法官：民眾宣洩不滿的口頭禪

心機男「鞋挖洞」衝北捷！綁鞋帶猛拍辣妹裙底　路人抓包慘了

不准前女友愛別人！妒男「長槍塞紙箱」當禮物…下場超嚴重

洪文棟家族遺產糾紛！姪兒繳完1.5億提告　楊麗花等6人判賠4476萬

失控片！保時捷911大左轉撞破地檢署圍牆　氣囊爆開車頭毀

桃園8歲女打第二劑BNT驟逝今解剖　父悲訴為獨生女「找出真相」

黃宣告白經紀人女友「是我的MVP」　1票擦身歌王笑喊：我更在意了！

「下半身失蹤款」要＋１　她搞笑模仿直播主賣衣

倒楣女搭電梯剛踏進門　手機秒掉落翻滾卡縫裡

退休師在迪士尼拍照紀念　回頭驚見學生們感動爆淚

自帶音響？秀麥克風刺青　對著講話有回音…友笑翻

男嬰確診高燒！爸跪求協助　警開道卻車禍跛腳喊：快去

花蓮猴排隊上樹慘摔！　自由落體式下墜...網：芭比Q了

王心凌「從天而降」帥飆RAP　Twins合體側翻..謝娜驚呼「從小看到大」

林宥嘉迷幻嗓音暖唱《豆豆龍》　網聽完跪了：7年級最愛

2車國道蛇行狂飆撞上護欄　輪胎噴飛！大車「打燈護送」

快訊／台南安定工廠傳火警　鐵皮建物資源回收區起火

退休師遭詐一口氣要匯100萬　被警勸秒回家...隔天又再去

快訊／台中東區嚴重車禍！單車男路口遭撞飛　無生命跡象搶救中

Discovery節目主持人挨罵「敗類、靠夭」！怒告鄰居求償19萬

當街罵女警「你他媽的」無罪　法官：民眾宣洩不滿的口頭禪

心機男「鞋挖洞」衝北捷！綁鞋帶猛拍辣妹裙底　路人抓包慘了

不准前女友愛別人！妒男「長槍塞紙箱」當禮物…下場超嚴重

洪文棟家族遺產糾紛！姪兒繳完1.5億提告　楊麗花等6人判賠4476萬

失控片！保時捷911大左轉撞破地檢署圍牆　氣囊爆開車頭毀

桃園8歲女打第二劑BNT驟逝今解剖　父悲訴為獨生女「找出真相」

快訊／台南安定工廠傳火警　鐵皮建物資源回收區起火

大陸10省市再爆疫情！安徽8天狂飆858例　下令3天內社會面清零

快訊／真「南」人回家　李漢昇加盟台鋼獵鷹

「養女」發現身世：怕妳拋棄我　女星淚崩吐當媽難處

石牌燒炭屋「附債務人遺物」　法拍每坪39萬恐難拍出

BA.4、BA.5境外暴增！　莊人祥：每週入境2.5萬人暫不放寬

國立外文系畢領28K！她慘輸爬電杆堂弟...崩潰：我學歷比較高欸

國民黨質疑「3+4」侵害投票權　民進黨團批：不要心中只想到選舉

台積電第1年就有200萬年薪　離職率卻高達17.6%！工程師揭崩潰日常

【廣編】台北轉運站《子彈列車》巨幕　網驚呼：布萊德彼特來台灣？

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

社會熱門新聞

屁孩揍阿北被逆轉　竟惹到十五神虎幫

教官家暴2女兒　大學姐妺燒炭：幸好媽跟你離婚

快訊／中壢凌晨大火　燒毀6家殯葬業公司

獨／型男英文師落水19年　因5字重啟尋人

影片曝！警幫確診嬰開道卻車禍5傷　

榨乾老婆仍不滿足！軟爛人夫向外發展　她崩潰訴離

癡漢公車上性侵長裙妹　司機鎖門直送警局

即／國3大貨車追撞　27歲駕駛重傷亡

外送員驚見恐怖男客　千人驚嚇「有味道」

重機騎士「快閃國道3km」！警開出紅單

7萬警察大軍看過來　黃明昭接任署長內幕曝

台中屁孩揍阿北被逆轉躺平！　5星灌爆養生館

她帶小孩租透天厝　自隔5房變淫窟！害慘房東

包租婆5年前24刀慘死　水電工精心謀殺一句話破功

更多熱門

相關新聞

喜住新屋頻作夢　一問才知難求償

喜住新屋頻作夢　一問才知難求償

一般人買房大多是花費自身全部積蓄，但若是住進去後，才發現該屋曾有人過世，你能住得心安嗎？在地房仲分享，近期幫助一位屋主成交一幢中古屋，不料住進去後，家人頻繁夢到一位老奶奶，之後一問才知原屋主媽媽在家中過世，但由於為自然病故，依法不算凶宅，因此新屋主求償無門。

店員惡搞毀損包裹還PO網炫耀　消保官回應了

店員惡搞毀損包裹還PO網炫耀　消保官回應了

東南水泥工程停電事故　台南市發函求償241萬

東南水泥工程停電事故　台南市發函求償241萬

前警廣知名金鐘獎主持人阿國再染毒！

前警廣知名金鐘獎主持人阿國再染毒！

即／富樂劣質快篩「沒C線」 高市府將求償

即／富樂劣質快篩「沒C線」 高市府將求償

關鍵字：

主持人敗類求償

讀者迴響

熱門新聞

屁孩揍阿北被逆轉　竟惹到十五神虎幫

教官家暴2女兒　大學姐妺燒炭：幸好媽跟你離婚

王心凌《星星點燈》歌詞是改編版　原唱鄭智化怒發聲

虎爺今天生日　3禁忌恐毀財運

快訊／中壢凌晨大火　燒毀6家殯葬業公司

天氣太熱螯蝦直接「就地煮熟」

逛全聯聽神秘廣播！護理師秒衝停車場

獨／型男英文師落水19年　因5字重啟尋人

五星級飯店「磁磚縫夾1張紙」　真相揭曉

人妻煮鱔魚　剝開「還有數百條」

她爆「接任《全明星4》主持棒」！

金曲歌后唱一半「全身突然燒起來」！

睡覺「手機放床頭」恐致癌？醫解答：這2種頭痛小心

22歲女星遭瞎傳深夜墜樓身亡！

孫芸芸跑沙灘比基尼辣翻　認：從不下水

更多

最夯影音

更多
黃宣告白經紀人女友「是我的MVP」　1票擦身歌王笑喊：我更在意了！

黃宣告白經紀人女友「是我的MVP」　1票擦身歌王笑喊：我更在意了！
「下半身失蹤款」要＋１　她搞笑模仿直播主賣衣

「下半身失蹤款」要＋１　她搞笑模仿直播主賣衣

倒楣女搭電梯剛踏進門　手機秒掉落翻滾卡縫裡

倒楣女搭電梯剛踏進門　手機秒掉落翻滾卡縫裡

退休師在迪士尼拍照紀念　回頭驚見學生們感動爆淚

退休師在迪士尼拍照紀念　回頭驚見學生們感動爆淚

自帶音響？秀麥克風刺青　對著講話有回音…友笑翻

自帶音響？秀麥克風刺青　對著講話有回音…友笑翻

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面