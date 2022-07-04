Discovery節目主持人挨罵「敗類、靠夭」！怒告鄰居求償19萬

▲陳男遭當街謾罵敗類、靠夭，憤而提告求償。（圖／資料照）

記者莊智勝／台北報導

Discovery節目主持人陳姓男子控訴，日前與鄰居邱男因行車糾紛，竟遭辱罵「敗類、靠夭」等語，現場還有多名鄰居、民眾圍觀，陳因此認為名譽受損，提告進行求償，並依其臉書粉絲專頁有粉絲3萬8000人，以1人1元之5倍計數，求償精神撫慰金19萬元。台北地院審酌，陳男粉絲人數多寡，與賠償金額無涉，判處邱男應賠償新台幣5000元。可上訴。

判決書指出，陳男學經歷傲人，擁有台北大學行政經濟雙學位、奧地利INNSBRUCK 歐盟經濟體研究生、美國伊利諾州立大學企業管理、風險管理碩士、美國芝加哥債券選擇權交易研究所研究員等學歷，亦有美國JP MORGAN資產管理規劃、美國高盛產業研究員、Discovery節目主持人、美國特許金融分析師註冊、美國註冊專案管理師之經歷，還擁有多項理財、證券、期貨證書，並在臉書經營粉絲專頁，粉絲人數達3萬8000人。

110年12月2日下午，陳男因與鄰居邱男發生行車糾紛，竟遭邱辱罵「你就是敗類、你只會靠夭」等語，且現場還聚集多名鄰居、民眾圍觀，陳認為名譽遭受貶損，因此提出告訴，並以臉書粉絲人數為基準，以1人1元之5倍計數求償精神撫慰金19萬元。

對此，邱男辯稱，當天係因陳男所搭乘的車子違規停車，導致後面多輛車被擋住，他才上前告知其妨害交通，請駕駛移走。邱男表示，原本這不關乘客陳男的事，但因陳在車內口氣很囂張，他才會動怒飆罵；另一方面，邱男也否認糾集多人到現場觀看他罵陳男，也不同意賠償19萬元。

法官審酌，「敗類」一詞，係指敗壞本族類的人；而「靠夭」則是詛咒對方後嗣早死夭亡，以此指謫確實會造成人情緒不快，且在大街謾罵，可認陳男必然受有一定程度之精神痛苦，考量雙方智識程度，且邱男也當庭道歉，因此最終判賠5000元；而陳男依粉絲人數求償19萬元乃是不洽，逾越5000元外之範圍，不能允許。