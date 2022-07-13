陸天才少年全球頂尖期刊發文　專攻扭曲電子學被譽「石墨烯駕馭者」

▲年輕學者曹原專注於石墨烯領域。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

在大陸有「天才少年」之稱的曹原7月在《自然》雜誌子刊《Nature Materials》發文《Robust superconductivity in magic-angle multilayer graphene family》。文章呈現超導魔角扭曲四層和五層石墨烯的實驗實現，結果擴展新興的莫爾超導體家族，為設計新的超導材料平台提供新的見解和潛在的影響。

▲曹原18歲被導師推薦前往美國麻省理工學院攻讀博士。（圖／翻攝微博）

《澎湃新聞》報導，文章報告超導魔角扭曲四層和五層石墨烯的實驗實現，因此將交替扭曲魔角多層石墨烯建立為可靠的莫爾超導體家族。這一發現表明，成員共享的平帶在超導性中起著核心作用。我們在平行磁場中的測量，N=2和N>2層結構，這與它們對磁場的軌道響應之間的差異一致。

現年26歲的曹原為四川成都人，14歲便考進中國科技大學少年班學院，入選「嚴濟慈物理英才班」，18歲便因成績優異被導師推薦到麻省理工學院攻讀博士，因此有著「天才少年」稱號。

曹原的個人網頁上介紹，他專注於「扭曲電子學」材料中的電子學與「扭曲」的研究。他在網站上的自我介紹為，「我的興趣和專業非常多樣，涵蓋物理學、電子工程、納米技術和計算機科學。我也是電子黑客、天文攝影和小提琴的愛好者。」

曹原在2018年因發現石墨烯超導角度，一舉轟動國際學界，開闢凝聚態物理研究的新領域，成為《Nature》雜誌創刊149年來以第一作者身份發表論文的最年輕大陸學者。此後，曹原至少已經在頂尖學術期刊《Nature》和《Science》上發表了9篇論文，僅2021年上半年就密集發表4篇，被稱為「石墨烯駕馭者」。