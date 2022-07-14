護理師「跪病患腳邊抽血」感動萬人！醫揭她跪地真相：真的辛苦了

▲有網友在急診室發現，一名護理師正跪地幫病患抽血。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社，下同）

記者楊晏琳／綜合報導

近日一名護理師「跪地幫病患抽血」引發網路熱議，不少人紛紛表達敬佩及感動之情。有醫師出面解釋，其實她此舉是因病患周邊血管收縮找不到，才會在比較奇怪的地方抽血。《東森新媒體ETtoday》也找到此名任職於新北某醫院的護理師，不過她本人十分低調不願受訪。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文表示，他13日到新北市某醫院急診室陪同家屬時，意外撞見對面一名女護理師正跪在地上，仔細一看才發現原來她正在幫病床上的病患抽血，如此敬業的畫面也讓他相當衝擊，感嘆「人家的工作，卻讓我震撼跟感動。」

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貼文一出吸引2.4萬名網友按讚，有醫師也跳出來解釋，「護理師頭上的機器是用來精密注射的幫浦，通常是用來打升高血壓這類藥物，他會讓很多周邊血管縮起來找不到。所以要抽血或做其他治療，找啊找的就只能找到比較奇怪地方的血管。」同時感嘆，急診的醫護真的辛苦了！

▲有醫師出面解釋她跪地真相。

底下網友也紛紛對護理人員表達敬意，「偉大的醫護人員，真的用心在照顧每個病患，辛苦了」、「台灣護理人員很辛苦，希望大家能善待他們」、「敬禮～辛苦了，白衣天使」、「有很多醫護人員揪甘心，甚至比一些家屬對病患更體貼」、「住院過才真正理解，護理師很偉大」。

另外，也有不少同業出面表示，「我以為他在剪指甲，看到止血帶才發現哦原來在抽血，意識到我今天也是跪著抽血來著，有時真的是只想把事情做完顧不了跪不跪了」、「常常跪在地上打針的我默默飄過，不過我跪只是因為我方便打針而已，不然腰很痠」、「跪著打針抽血是上班日常」。